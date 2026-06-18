Tarjetas de crédito lideran índices de mora en la banca panameña

“Este comportamiento refleja que, aunque los consumidores muestran mayor disciplina en hipotecas y préstamos personales, el uso de tarjetas sigue siendo un reto en términos de pago oportuno” , señaló Cardellichio.

Al cierre de mayo de 2026, la cartera bancaria de tarjetas superó los $3,030 millones, pero presentó una morosidad de 8.5%, la más alta entre todas las categorías de crédito.

Pese al crecimiento sostenido del crédito en Panamá, las tarjetas de crédito continúan siendo el segmento con mayor nivel de riesgo dentro del sistema financiero, así lo advirtió la gerente general de APC Experian, Giovanna Cardellichio.

Hipotecas: $21,495 millones, morosidad de 4.7%.

Préstamos personales: $8,760 millones, morosidad de 4.2%.

Créditos de autos: $2,410 millones, morosidad de 2.3%.

En contraste, las tarjetas de crédito duplican los niveles de mora de otros productos, lo que las convierte en el principal foco de atención para la banca y los consumidores.

Comportamiento

Cardellichio destacó que la tendencia general del crédito es positiva, con más del 93% de las obligaciones al día, pero subrayó la necesidad de reforzar la educación financiera y el uso responsable de las tarjetas, ya que la morosidad en el saldo total está en 6.6% contra 7% el 2025.

“El crédito seguirá creciendo de manera gradual, pero es fundamental que los panameños cuiden su historial y eviten sobreendeudarse con productos de alto costo como las tarjetas”, puntualizó.

En la plataforma de APC Experian 2,463,115 personas mantienen al menos una referencia activa, mientras que el saldo total de crédito se sitúa al corte de mayo en $42,020 millones, sin considerar cuentas contra reserva.

La cartera hipotecaria continúa consolidándose como el principal componente del crédito en Panamá, superando los $21,495 millones en saldo. La cartera de préstamo personal continúa siendo uno de los principales componentes del crédito de consumo en Panamá, con un saldo, solo en el sistema bancario de $8,760 millones.

Por su parte, la cartera de autos también mantiene un desempeño positivo, con un saldo de $2,410 millones.

De cara a los próximos meses, Cardellichio prevé que el crédito mantenga una trayectoria de crecimiento gradual, respaldado por una economía más dinámica y una mayor confianza del consumidor.

Asimismo, mencionó que eventos de relevancia para el país, como la participación de Panamá en el Mundial de Fútbol, generan un entorno favorable para distintos sectores, estimulando la actividad comercial, el consumo y la inversión.

“Este contexto se ve reforzado por consumidores cada vez más conscientes de la importancia de cuidar su historial crediticio y mantener una gestión financiera responsable”, concluyó.