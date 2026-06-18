Tarjetas de crédito lideran índices de mora en la banca panameña

Pese al crecimiento sostenido del crédito en Panamá, las tarjetas de crédito continúan siendo el segmento con mayor nivel de riesgo dentro del sistema financiero, así lo advirtió la gerente general de APC Experian, Giovanna Cardellichio. Al cierre de mayo de 2026, la cartera bancaria de tarjetas superó los $3,030 millones, pero presentó una morosidad de 8.5%, la más alta entre todas las categorías de crédito. <i><b>'Este comportamiento refleja que, aunque los consumidores muestran mayor disciplina en hipotecas y préstamos personales, el uso de tarjetas sigue siendo un reto en términos de pago oportuno'</b></i>, señaló Cardellichio.