Tecnologías eficientes ganan espacio en la industria

La multinacional tecnológica suiza ABB, especializada en electrificación y automatización industrial, participó en Expocomer 2026 con un enfoque centrado en la sostenibilidad, la eficiencia energética y la descarbonización.

En la feria, Claudio Villalobos, representante de la empresa, explicó a La Estrella de Panamá que la compañía opera a escala global y mantiene presencia en más de 140 países. En Panamá, indicó, cuenta con un equipo cercano a 200 personas que atiende distintos sectores productivos.

Según Villalobos, la empresa trabaja principalmente en proyectos vinculados con la industria, la electrificación y la automatización. Estas soluciones son aplicadas en áreas como plantas de producción de alimentos, cemento, petróleo y transporte marítimo, donde la tecnología eléctrica forma parte de los procesos productivos.

“Quizás la gente no nos ve mucho porque no somos una empresa de consumo masivo, pero en muchas acciones de crecimiento industrial están presentes nuestras soluciones”, señaló.

Desde Panamá, agregó, la compañía también integra soluciones de electrificación para puertos a nivel global a través de su área especializada en automatización para el sector marítimo y portuario.

El vocero explicó que las tecnologías de la empresa abarcan desde subestaciones eléctricas hasta sistemas de distribución de energía en media y baja tensión, con aplicaciones en infraestructura, edificios comerciales e instalaciones industriales.

Villalobos indicó que el concepto central que la empresa promueve a escala global es la sostenibilidad, con énfasis en el uso eficiente de la energía y la reducción de emisiones asociadas al consumo energético.

En ese contexto, mencionó que la compañía obtuvo recientemente una certificación de sostenibilidad que evalúa no solo el desempeño de sus productos, sino también las prácticas de sus proveedores y clientes dentro de la cadena de suministro.

El representante también dijo que la eficiencia energética se ha convertido en un factor relevante para la industria al momento de evaluar inversiones tecnológicas.

De acuerdo con Villalobos, en equipos eléctricos el costo de adquisición representa una fracción menor frente al gasto total asociado al consumo de energía durante la vida útil del producto, que puede extenderse por al menos dos décadas.

“En esos 20 años el consumo de energía es mucho más relevante que el precio de compra”, afirmó.

Agregó que una mayor eficiencia energética también contribuye a reducir las emisiones de carbono, ya que un menor consumo de electricidad implica una menor utilización de combustibles fósiles en la generación energética.

Villalobos señaló que actualmente existen mecanismos de medición y certificación que permiten evaluar el impacto de las decisiones industriales en términos de ahorro energético y reducción de la huella de carbono.

La empresa participa por primera vez en esta edición de la feria comercial que se dio del martes 10 al jueves 12 de marzo en el Centro de Convenciones de Panamá, ubicado en la Calzada de Amador, donde presenta parte de sus soluciones tecnológicas orientadas a la eficiencia energética en distintos sectores productivos.