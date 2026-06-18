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Economía

Tocumen supera los 9.5 millones de viajeros en cinco meses del 2026

En mayo, la terminal mantuvo un promedio de 443 operaciones diarias, respaldadas por 14 aerolíneas comerciales de pasajeros y 14 de carga
En mayo, la terminal mantuvo un promedio de 443 operaciones diarias, respaldadas por 14 aerolíneas comerciales de pasajeros y 14 de carga Cedida
Por
Lourdes García Armuelles
  • 18/06/2026 12:23
El flujo diario promedio alcanzó 63,990 movimientos de pasajeros, con picos los domingos, lunes y viernes

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El Aeropuerto Internacional de Tocumen continúa afianzándose como el principal centro de conexiones aéreas de América Latina.

Entre enero y mayo de 2026 movilizó un total de 9,597,977 pasajeros, lo que representa un incremento del 15 % respecto al mismo periodo del año anterior, equivalente a 998,680 viajeros adicionales.

Solo en mayo de 2026, Tocumen registró 1,983,874 pasajeros, respaldado por una red de más de 90 conexiones internacionales.

El 77 % de los viajeros (1,519,380 personas) correspondieron a pasajeros en tránsito o transferencia, reafirmando la relevancia de Panamá como punto estratégico de conectividad.

Se contabilizaron 228,723 pasajeros desembarcados, un aumento del 2 % frente a mayo de 2025.

Los 235,771 pasajeros embarcados reflejaron un incremento del 1 %.

El flujo diario promedio alcanzó 63,990 movimientos de pasajeros, con picos los domingos, lunes y viernes.

Operaciones

Entre enero y mayo de 2026 se registraron 74,587 movimientos de aeronaves, un aumento del 12 % (7,920 operaciones adicionales).

89 % correspondió a vuelos comerciales.
6 % a operaciones de carga.
El resto a aviación general, vuelos chárter, militares y paradas técnicas.

En mayo, la terminal mantuvo un promedio de 443 operaciones diarias, respaldadas por 14 aerolíneas comerciales de pasajeros y 14 de carga

Conectividad

Actualmente, Tocumen conecta a Panamá con 91 destinos internacionales y una ruta doméstica.Los principales mercados de origen-destino entre enero y mayo fueron:

Bogotá – 485,538 pasajeros
Miami – 388,070
San José, Costa Rica – 359,537
Punta Cana – 357,513
Medellín – 340,454
Movimiento y

La terminal movilizó 107,412 toneladas métricas de mercancías en los primeros cinco meses del año, un crecimiento del 10 %. Solo en mayo se registraron 22,880 toneladas métricas, un aumento del 9 % frente al mismo mes de 2025.

El gerente general de Tocumen, José Ruiz Blanco, destacó que los resultados reflejan la confianza de aerolíneas y pasajeros en la terminal.

“Continuamos fortaleciendo nuestra infraestructura, conectividad y capacidad operativa para consolidar a Panamá como un punto clave de enlace entre continentes, impulsando el turismo, la competitividad y las oportunidades de desarrollo para el país”, concluyó.

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