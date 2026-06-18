Tocumen supera los 9.5 millones de viajeros en cinco meses del 2026

El Aeropuerto Internacional de Tocumen continúa afianzándose como el principal centro de conexiones aéreas de América Latina.

Entre enero y mayo de 2026 movilizó un total de 9,597,977 pasajeros, lo que representa un incremento del 15 % respecto al mismo periodo del año anterior, equivalente a 998,680 viajeros adicionales.

Solo en mayo de 2026, Tocumen registró 1,983,874 pasajeros, respaldado por una red de más de 90 conexiones internacionales.

El 77 % de los viajeros (1,519,380 personas) correspondieron a pasajeros en tránsito o transferencia, reafirmando la relevancia de Panamá como punto estratégico de conectividad.

Se contabilizaron 228,723 pasajeros desembarcados, un aumento del 2 % frente a mayo de 2025.

Los 235,771 pasajeros embarcados reflejaron un incremento del 1 %.

El flujo diario promedio alcanzó 63,990 movimientos de pasajeros, con picos los domingos, lunes y viernes.