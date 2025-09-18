Turismo en Panamá crece al 4%; ATP refuerza promoción con alianzas e incentivos

Las expectativas de crecimiento turístico para el 2025 en Panamá se han ajustado a un 4%, lejos del 8% inicialmente proyectado, así lo confirmó el presidente de la Junta Directiva de Promtur Panamá, Demetrio Maduro.

A pesar de los desafíos globales y locales, Maduro destacó que el sector sigue avanzando con nuevas estrategias enfocadas en el mercado internacional y el segmento de convenciones.

“Al momento hemos ascendido cerca de un 4%. Hubiéramos pensado que sería un 6% o un 8%, hubiera sido lo ideal. Pero estamos trabajando fuertemente en esto”, afirmó el presidente de la Junta Directiva de Promtur Panamá, quien también subrayó que el impacto internacional aún no ha alcanzado el nivel esperado, aunque hay señales de recuperación.

El comportamiento del crecimiento de este segmento de la economía panameña fue analizado este jueves durante un encuentro turístico, donde Promtur Panamá y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) se reunieron con la industria para hablar sobre los avances y desafíos.

Maduro enfatizó que Promtur ha logrado avances importantes, especialmente en el mercado de convenciones, y que el turismo bien gestionado podría incluso superar los ingresos del Canal de Panamá. “Tenemos muchas oportunidades ya firmadas para nuestro país, no solo para los hoteleros, sino para toda la cadena de valor del turismo”, agregó.