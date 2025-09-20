Pulisic alza la voz

La inspiración de Christian Pulisic, autor de un doblete y de una asistencia frente al Udinese (0-3), alargó a tres la racha de victorias consecutivas del Milan, que tomó impulso para colocarse en la tercera plaza de la Liga italiana a falta de disputarse el resto de la jornada.

La derrota del Milan en su estreno (1-2 contra el Cremonese), ya ha pasado al olvido. El equipo de Marco Landucci se ha recuperado por completo y con Luka Modric de nuevo en la sala de máquinas el cuadro rossonero sumó otra victoria más a las que firmó ante el Lecce (0-2) y el Bolonia (1-0).

En esta ocasión, Modric no acaparó todos los focos. Si la pasada jornada dio la victoria al Milan con un golpe de talento, en Udine el protagonista fue Pulisic, que se desató con un partidazo en el que pidió a gritos más titulares.

Modric parece acapararlo todo, pero en el Milan hay vida más allá del croata. Pulisic se empeñó en demostrarlo con insistencia, la que tuvo en la primera parte al mando del grueso de las acciones de ataque hasta que dio en la diana tras aprovechar un error defensivo del Udinese.

Lo protagonizó Ehizibue, que a los cuarenta minutos dejó de cabeza un balón muerto en el balcón del área. Pulisic, que pasaba por allí, abrió la pelota a la banda derecha, desde donde el ecuatoriano Estupiñán centró al punto de penalti; Kristensen, sin querer, remató en su propia portería; Sava despejó como pudo y el rebote lo machacó Pulisic a la red.

Su tanto adelantó al Milan. Lo merecía, había sido mucho mejor durante el acto inicial, pero Sava evitó con buenas intervenciones ocasiones del mismo Pulisic y del mexicano Giménez. Mientras, en la otra portería, Terracciano disfrutó de un día plácido en la oficina.

La segunda parte arrancó con otra acción del extremo estadounidense, que con arrojo le robó la cartera a Karlström dentro del área. Fofana recogió el regalo de su compañero, y con un disparo seco volvió a batir a Sava, que en el 53 volvería a recoger la pelota de la red. De nuevo, Pulisic, fue el culpable con un derechazo que no pudo salvar el guardameta del Udinese.

Con más de media hora por delante, el Milan ya tenía todo solucionado. Llegó el momento de guardar fuerzas, agitar el banquillo y dejar pasar los minutos con la tranquilidad del trabajo bien hecho para pensar en el siguiente compromiso. Y Pulisic, sin duda, fue el culpable de ese estado de placidez que da una victoria sencilla y sin sobresaltos.