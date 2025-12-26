Tylor Chase es internado tras desesperados intentos de su familia y amigos por ayudarlo

El exactor infantil Tylor Chase, conocido por su papel en la serie Ned’s Declassified School Survival Guide, fue internado en un hospital del sur de California durante la Navidad de 2025, en un nuevo esfuerzo de sus seres queridos por sacarlo de una situación de calle marcada por adicciones y problemas de salud mental.

Según informes, la internación se produjo luego de que familiares, amigos y antiguos compañeros de elenco coordinaran una intervención urgente, tras varios intentos fallidos de asistencia. Gracias al apoyo de un centro de crisis contactado por el influencer Jake Harris, Chase fue evaluado y llevado a un hospital para recibir atención médica y una evaluación psiquiátrica de 72 horas.

El padre del actor impulsó directamente esta acción, coordinando con Harris y con figuras cercanas. Daniel Curtis Lee, quien interpretó a Simon “Cookie” Nelson-Cook en la misma serie que Chase, confirmó que fue instruido por el padre del exactor para hacer todo lo posible por ingresarlo en tratamiento. Lee dijo que espera que esta internación sea un paso importante para que Chase acepte recibir ayuda.

Hasta antes de ser hospitalizado, Chase —de 36 años— había rechazado reiteradamente refugio y tratamiento, incluso tras varios ofrecimientos de apoyo, y había vuelto a vivir en las calles pese a las constantes preocupaciones de su familia.

Previos intentos de asistencia incluyeron llevarlo a un hotel, pero esas gestiones no prosperaron y terminaron en complicaciones, lo que llevó a Lee a señalar públicamente las deficiencias del sistema de apoyo para personas con problemas de salud mental y adicciones.

La internación representa un nuevo capítulo en una lucha que involucra apoyo familiar, solidaridad de colegas y la búsqueda de atención profesional, en un intento por encaminar a Chase hacia un tratamiento efectivo tras años de dificultades.