Pérez Barboni pide respaldo unánime para proyectos antimafia y anticorrupción

El diputado José Pérez Barboni, de la bancada Seguimos, hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que exista un respaldo unánime en la condena al crimen organizado y, de manera paralela, apoyo firme a las iniciativas legislativas orientadas a combatir la corrupción y las estructuras criminales en el país.

La iniciativa deberá pasar por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho.

El nuevo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional se inicia este 2 de enero de 2026.

“Debe haber un apoyo unánime, sin ningún tipo de pestañeo, en condenar el crimen organizado en nuestro país”, afirmó el diputado a Telemetro Reporta.

Además, sostuvo que esa misma determinación debe reflejarse en el respaldo a proyectos concretos dentro del Órgano Legislativo.

Pérez Barboni señaló que, así como existe consenso discursivo para rechazar la criminalidad, debe haber igual fuerza política para apoyar propuestas como la revocatoria de dictamen de los proyectos anticorrupción presentados por el procurador general de la República, los cuales —según indicó— forman parte de un paquete de iniciativas antimafia que requieren una segunda oportunidad en el debate legislativo.

“Esperaría que este tipo de paquetes de proyectos antimafia tenga una mejor suerte”, expresó el diputado, quien insistió en que el combate al crimen organizado debe ser integral y abarcar todas sus manifestaciones.

En el pasado periodo de sesiones el tema no se llegó a discutir en la Comisión de Gobierno de la Asamblea.

En ese sentido, mencionó delitos como el narcotráfico, la trata de personas y el pandillaje, fenómenos que —advirtió— afectan directamente la seguridad ciudadana y el desarrollo del país.

Finalmente, Pérez Barboni subrayó que enfrentar con firmeza estas amenazas es clave para enviar un mensaje claro de que en Panamá se protege la economía, el turismo y la seguridad pública de los ciudadanos, pilares que consideró fundamentales para la estabilidad nacional.