Revista Forbes destaca a Panamá como destino gastronómico para el 2026

La revista Forbes ha incluido a Panamá en su lista de destinos gastronómicos imperdibles, consolidando al país como un punto estratégico en el mapa turístico internacional de cara al 2026.

Este reconocimiento resalta la riqueza de una cocina que fusiona influencias indígenas, afroantillanas, europeas y asiáticas.

Forbes basó su decisión en varios aspectos claves. Entre esos, el reconocimiento que dio la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) a la Ciudad de Panamá como Ciudad Creativa Gastronómica.

La presencia de restaurantes como Maito y Cantina del Tigre en los Latin America’s 50 Best Restaurants, sumados a propuestas como Fonda Lo Que Hay y La Tapa del Coco.

La llegada de Fine Dining Table (la “Guía Michelin de las nuevas generaciones”) cuya gala se celebrará en marzo de 2026.