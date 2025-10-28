Turismo gastronómico panameño en el mapa Michelin con Fine Dining Table

La reconocida plataforma internacional Fine Dining Table —considerada “la Guía Michelin de las nuevas generaciones”— eligió a Panamá como punto de partida de su expansión en Centroamérica. Su llegada no solo trae una gala gastronómica de prestigio, sino una vitrina permanente para mostrar la identidad culinaria del país ante audiencias globales, impulsando su posicionamiento como destino creativo, cultural y turístico.

Fine Dining Table se distingue por promover la excelencia culinaria a través de un sistema de clasificación por “fuegos”, que reconoce a los destinos más extraordinarios del mundo bajo criterios de sostenibilidad, autenticidad y expresión cultural.

Su modelo no solo califica restaurantes, sino territorios y experiencias — permitiendo que Panamá muestre su diversidad gastronómica como un activo de país.

La plataforma lanzará el 15 de diciembre de 2025 su primer listado oficial para Panamá, que abarcará experiencias culinarias seleccionadas en Ciudad de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro. El 11 de marzo de 2026, en el Biomuseo, se celebrará la primera Gala Fine Dining Table Panamá, donde se reconocerán los restaurantes distinguidos.

“Hasta ahora hemos visitado 300 restaurantes solo en Ciudad de Panamá, y el objetivo es difundir la esencia de la cocina panameña. Estar en el listado convierte a los restaurantes en destinos, lo que atrae turismo y visibilidad internacional”, dijo Alexander De Mondey, fundador de Fine Dining Table, en lanzamiento oficial en el restaurante Ayala Vida, en el Casco Antiguo.

Gloria de León, administradora General de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), destacó el papel estratégico que tendrá Fine Dining Table para seguir posicionando al país como un destino gastronómico de referencia en la región y más allá.

“Panamá tiene una historia que se saborea en cada plato. Fine Dining Table llega para visibilizar ese talento que florece en nuestras cocinas y para recordarle al mundo que nuestra gastronomía es parte esencial de los que nos hace únicos como destino”, recalcó.