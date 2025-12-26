Tradiciones panameñas de Año Nuevo para atraer el amor y la prosperidad

En Panamá, la llegada del Año Nuevo está acompañada de una serie de tradiciones populares que, año tras año, se repiten en hogares de todo el país con la esperanza de atraer amor, prosperidad, salud y nuevas oportunidades. Estas costumbres forman parte del folclore contemporáneo y reflejan el optimismo con el que los panameños despiden el año que termina.

Una de las prácticas más extendidas es el uso de ropa interior de colores durante la noche del 31 de diciembre. En muchos hogares panameños, el amarillo es asociado con la abundancia económica y el éxito laboral, mientras que el rojo simboliza el amor y la pasión. Comerciantes locales reportan cada año un aumento en la venta de estas prendas en los días previos al cambio de calendario.

Otra tradición muy arraigada es la de comer 12 uvas a la medianoche, una costumbre heredada de la influencia española que se mantiene vigente en celebraciones familiares. Cada uva representa un deseo para los meses del nuevo año, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados de la noche.

En distintos barrios del país también es común ver en la mesa lentejas y pescado para comer, ya que están asociados a la prosperidad y si se trate de viajar, las personas aprovechan para salir con una maleta justo después de las 12:00 a.m., como símbolo del deseo de viajar durante el año entrante, una práctica que se ha popularizado especialmente entre jóvenes y familias.

Para atraer prosperidad, algunos panameños colocan dinero en los bolsillos o dentro de los zapatos, mientras que otros optan por barrer la casa antes de la medianoche, con la intención simbólica de dejar atrás las malas energías y comenzar el año con un ambiente renovado.

En cuanto al amor, muchas personas aprovechan la fecha para cerrar ciclos, escribir propósitos personales o compartir el primer brindis del año con alguien especial, como una forma de manifestar buenos deseos para su vida afectiva.

Más allá de las creencias, estas tradiciones representan una forma colectiva de renovar la esperanza, fortalecer los lazos familiares y comenzar el nuevo año con actitud positiva. En Panamá, el Año Nuevo no solo marca un cambio de fecha, sino también una oportunidad para soñar, proyectarse y avanzar con optimismo hacia el futuro.