Turismo gastronómico panameño en el mapa Michelin con Fine Dining Table

Durante el lanzamiento oficial en el restaurante Aya la Vida, este maryes, la<b><a href="/tag/-/meta/atp-autoridad-de-turismo-de-panama"> Autoridad de Turismo de Panamá (ATP)</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/promtur-fondo-de-promocion-turistica-de-panama">PROMTUR Panamá</a></b> y <b>Fine Dining Table</b> resaltaron que esta alianza se traduce en visibilidad internacional de largo alcance, ya que la plataforma actúa como un canal de exposición continua para los talentos culinarios emergentes y consolidados.<b><a href="/tag/-/meta/gloria-de-leon">Gloria de León, administradora General de la ATP,</a></b> destacó el papel estratégico que tendrá Fine Dining Table para seguir posicionando al país como un destino gastronómico de referencia en la región y más allá.<i><b>'Panamá tiene una historia que se saborea en cada plato. Fine Dining Table llega para visibilizar ese talento que florece en nuestras cocinas y para recordarle al mundo que nuestra gastronomía es parte esencial de los que nos hace únicos como destino',</b></i> recalcó.