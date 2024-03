Una mujer arriesgada que sabe trabajar en equipo

Con una verdadera pasión por la marina y experiencia previa en el trasiego del petróleo crudo como combustible, llega Birna Arauz a AES Colón. Esta ingeniera náutica, egresada de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, aunque por distintas razones no logró embarcarse para navegar e iniciar un camino de aventuras en el mar, sí ha logrado estar muy cerca de los buques, lo que añoraba desde pequeña. Su trabajo le ha permitido desarrollar la rama marítima, para la cual se preparó académicamente, junto al área de hidrocarburos, en la cual se ha especializado con gran destreza.

Birna comenta que su primer contacto con la empresa fue a través de Linkedin, por lo que recomienda a aquellos que quieran estar vigentes en el mercado de trabajo utilicen esta herramienta. “Yo había contactado a la empresa por una vacante que me interesaba, entonces, me pidieron que enviara mi currículo; pero no logré hacerlo porque me compliqué en ese momento, así que ellos revisaron mi perfil en Linkedin y me dijeron que fuera a una entrevista”, contó.

Birna se considera una mujer muy decidida, así que cuando le plantearon hacer una entrevista para AES Colón y le dieron la opción de hacerla personalmente o en formato on line, ella quiso presentarse en la empresa, pues considera que la primera impresión es muy importante. Así que viajó a Colón solo para atender la entrevista. Le fue muy bien y casi de inmediato le presentaron la oferta de trabajo. “Sin pensarlo mucho decidí renunciar al trabajo que tenía, realicé mi preaviso, tomé mi carro con algo de ropa y decidí mudarme de Bocas del Toro a Colón, y no me he arrepentido ni un momento”, sonríe mientras evidencia lo arriesgada que puede llegar a ser.

En AES aprendió a valorar el trabajo en equipo, lo que ha sido clave en su desarrollo profesional y en el ambiente de trabajo que se vive en AES Colón. “Durante los siete años que llevo en la compañía me he convencido de que un líder no puede resaltar sin el apoyo rotundo de su equipo. En especial las mujeres, tenemos que ser conscientes del valor del apoyo masculino en nuestro desempeño como profesionales y como líderes. Existen hombres muy profesionales y caballerosos y qué suerte tenemos cuando sabemos formar equipos con ellos”, enfatiza.

Birna es supervisora en la terminal de Gas Natural Licuado (LNG) de AES Colón, la única con este cargo, por ahora, en la planta de Colón, lo que la hace sentir muy orgullosa de su desempeño. Destaca también que, le alegra ver como cada día más las mujeres se van posicionando en puestos de trabajo para el sector energético y siente mucho agrado al compartir con otras mujeres dentro de la empresa en cargos como control y operadas de campo.

“Mi rol básicamente consiste en que los procesos clave de la planta, como el de carga o descarga de un buque y el de regasificación, se lleven a cabo de forma segura, cumpliendo todos los parámetros operacionales y de seguridad para alcanzar una operación confiable y de alta eficiencia”, precisa la ingeniera.

El terminal LNG de AES Colón realiza varias operaciones. La principal o más cotidiana es la de regasificar. “Nosotros recibimos LNG de diversos buques y lo almacenamos en tanques especiales para de allí volver a convertir el combustible, que viene en forma líquida, a su estado gaseoso. Una vez se produce esta conversión es enviado por unas tuberías a las estaciones de generación eléctrica a base de gas natural”.

La experta explicó que este es un proceso de gran presión, pues no debe errarse en nada ya que cualquier descuido provocaría fallas en el suministro de energía al país y daría pie a todo un proceso de compensación eléctrica complejo y delicado.