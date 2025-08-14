Trump activa ofensiva militar en el Caribe para combatir el narcoterrorismo

<b>Fuerzas aéreas y navales en el sur del mar Caribe serán parte de la nueva estrategia</b> del gobierno estadounidense <b>para combatir a los cárteles del narcotráfico</b>, confirmaron fuentes del Pentágono, según la agencia de noticias <b>France24</b>. Esta medida fue posteriormente ratificada por el <b>secretario de Estado de Estados Unidos</b>, <b><a href="/tag/-/meta/marco-rubio">Marco Rubio</a></b>.Esto responde a una orden ejecutiva firmada por el presidente <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b> que <b>autoriza operaciones marítimas y terrestres contra organizaciones criminales clasificadas como 'narcoterroristas' por Washington</b>. Según <b>The New York Times</b>, esta directriz <b>había sido aprobada en secreto y enviada al Pentágono el pasado 8 de agosto</b>, sentando las <b>bases legales para operaciones militares fuera del territorio estadounidense</b>.Entre los grupos señalados están <b>el cartel de Sinaloa (México), el grupo venezolano Tren de Aragua y el cartel de los Soles</b>, este último acusado por Washington de estar dirigido por el presidente<b> <a href="/tag/-/meta/nicolas-maduro">Nicolás Maduro</a></b> y otros altos funcionarios de su Gobierno.El 7 de agosto, la administración Trump ofreció una <b>recompensa de $50 millones por información que conduzca al arresto de Maduro</b>, al que acusa de liderar el cartel de los Soles y colaborar con otras redes criminales internacionales. Dos semanas antes, este grupo había sido incluido en la lista estadounidense de <b>Organizaciones Terroristas Extranjeras</b> (FTO, por sus siglas en inglés).En un mensaje en X, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, calificó la recompensa como 'histórica' y describió a Maduro como <i>'uno de los mayores narcotraficantes del mundo'</i> y <i>'una amenaza para la seguridad nacional'</i>. Afirmó que el mandatario venezolano <b>utiliza alianzas con organizaciones como el cartel de Sinaloa para introducir drogas y violencia en Estados Unidos</b>.Bondi aseguró que<b> la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas con Maduro y sus socios, de las cuales casi siete toneladas se relacionan directamente con él</b>, representando una importante fuente de ingresos para <b>redes criminales en Venezuela y México</b>.Rubio, ha reforzado estas acusaciones, cuestionando la legitimidad del Gobierno venezolano. <i>'Maduro no es el presidente de Venezuela; es el jefe de una organización narcoterrorista que se ha apoderado de un país y que introduce drogas en Estados Unidos'</i>, afirmó el pasado 27 de julio.El Gobierno venezolano ha respondido<b> rechazando la legalidad de las acciones estadounidenses</b> y denunciando una<i> 'arremetida del imperialismo'</i>. El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez han llamado a la 'unidad nacional' y acusado a Washington de buscar el control del hemisferio.Rodríguez calificó las declaraciones de Trump sobre un eventual envío de tropas como <i>'amenazas directas de intervención militar'</i>, mientras que Cabello, en su programa de televisión <i>Con El Mazo Dando</i>, pidió<i> 'lealtad y unidad patriótica' </i>ante lo que describió como una escalada hostil de Estados Unidos.El <b>despliegue militar en el Caribe se enmarca en una ofensiva más amplia de la administración Trump para frenar el tráfico de cocaína, fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos</b>, reforzar la seguridad fronteriza y limitar la migración. Críticos y organizaciones de derechos civiles <b>denuncian que esta política ha derivado en arrestos y deportaciones</b> sin pruebas suficientes ni debido proceso.