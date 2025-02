Venta de autos y turismo, las actividades económicas con mejores resultados en enero

Las actividades económicas con mejores resultados durante el mes de enero 2025 estuvieron lideradas por la venta de autos, otras actividades financieras (no banca, no aseguradora) y otras actividades de turismo (no hoteles, ni restaurantes), con 83 %, 83 % y 75 %, respectivamente.

Mientras que las actividades con resultados más bajos fueron comunicaciones, restaurantes y multindustrias, con 14 %, 22 % y 24 %,respectivamente.

Los datos se desprenden del Informe de Actividad Económica de Elemente, que para enero tuvo una participación de 227 empresas.

El Indicador de Tendencia Positiva de Ventas alcanzó 45 %, ocho puntos por debajo del resultado de diciembre, e igual que el promedio de todo el año 2024.

Asimismo, la Tendencia Positiva de Empleo alcanzó 23 % (17 % mes actual, y 30 % próximos 12 meses).

Durante los próximos doce meses, el 83 % de las empresas esperan aumentar o mantener el número de empleados.

Los retos principales de las empresas en 2025 se concentran en capital humano, comercial, gobierno y regulación.

Según Elemente, los temas críticos que enfrenta Panamá están ligados a la corrupción, educación y empleo.