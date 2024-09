Vuelve el arroz de primera a los locales comerciales

El arroz de primera salió oficialmente del control de precios a finales de agosto pasado, luego de que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) descubriera irregularidades en el abastecimiento y precio en los establecimientos de venta a lo largo del país.

El viceministro del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Francisco José Ameglio, confirmó este martes que el grano de primera ya comenzó a aparecer en los comercios nuevamente. “Ya me han comentado que ha empezado a aparecer el arroz de primera en los locales comerciales. Eso es una señal de que las cosas van con pasos firmes”, dijo Ameglio.

Según él, con la liberación del arroz dentro del control de precios, los productores e industriales deben ponerse de acuerdo con establecer un precio.

Ante esto, el MIDA anunció el fin de la compensación que asume el Estado con el productor de $7.50 por quintal de arroz húmedo y sucio, a partir del 30 de abril de 2025, cuando concluye el ciclo agrícola.

Ameglio aclaró que el control de precios y el subsidio al arroz son dos cosas distintas. Sobre este último punto, constató que los arroceros no deben preocuparse porque el Gobierno hará frente a las deudas, que alcanzan los $50 millones. “La situación económica en que se encuentra el país no es fácil. Eso no es un secreto, pero sabemos que tenemos una responsabilidad con ustedes”, dijo.