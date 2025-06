‘No fue un cambio doloroso, venimos a fortalecer el partido’, nuevo secretario de MOCA

Pinzón aclaró que la decisión se dio como resultado de un proceso “natural”, en el cual Hernández llegó a la secretaría de manera interina durante un periodo de reorganización del colectivo tras las pasadas elecciones generales. También aclaró que el recambio no implica un alejamiento ni ruptura de la dirección del partido, ni tampoco un alejamiento de la diputada.

Organización y crisis ante protestas

Ex presidente provincial del partido en la provincia de Veraguas y miembro fundador de MOCA, Pinzón adelantó que enfocarán sus esfuerzos en la formación de los militantes del colectivo y reforzar la organización en las provincias.

En cuanto a la crisis que enfrenta el país ante las protestas contra la Ley 462 que reformó la Caja de Seguro Social y en rechazo al memorándum recién firmado con Estados Unidos, Pinzón dijo que MOCA mantendrá su postura de buscar un espacio de diálogo para salir de la crisis.

“Yo me sumo al llamado de nuestro presidente [del partido] Ricardo Lombana, a trabajar por un diálogo. No podemos caer en la intransigencia, nuestro país requiere consenso en favor de nuestros estudiantes que no están dando clases y los problemas que enfrenta el país”, dijo.

En un comunicado oficial MOCA recalcó que este no es un cierre, sino “la continuidad de un esfuerzo colectivo por construir una política distinta”.

MOCA se formalizó como partido el 22 de junio de 2022, tras participar en las elecciones generales de 2019 bajo la fórmula de la libre postulación, alrededor de la figura de Ricardo Lombana.

A la fecha cuenta con tres diputados en la Asamblea Nacional, un alcalde y cinco representantes de corregimiento.