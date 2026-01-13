Julio Iglesias enfrenta acusaciones por presuntas agresiones sexuales: lo que se sabe del caso

El nombre de Julio Iglesias, ícono de la música española y uno de los artistas latinos con mayor proyección internacional, se ha visto envuelto en una polémica que está dando de qué hablar en el mundo del espectáculo.

Dos mujeres que trabajaron en sus residencias del Caribe han presentado acusaciones públicas contra el cantante por presuntas agresiones sexuales y malos tratos durante su tiempo como empleadas domésticas.

Según testimonios recogidos tras una investigación que demoró varios años, las veteranas residencias del artista en Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Las Bahamas) habrían sido el escenario de episodios de acoso, humillaciones y comportamientos que las denunciantes califican de agresión sexual mientras trabajaban bajo contrato interno para Iglesias en 2021. Una de las mujeres tenía apenas 22 años en ese momento.

Los relatos incluyen descripciones de tocamientos no consentidos, presiones para actos sexuales, penetración con dedos, insultos y un clima de control constante, según publican medios que accedieron a la investigación original.

Este escándalo ha reactivado el debate sobre la justicia y la cultura en el entorno de las celebridades, especialmente cuando las acusaciones involucran a figuras con trayectorias internacionales tan amplias como la de Iglesias. Hasta el momento, ni el cantante ni su entorno han emitido una declaración oficial sobre las acusaciones.

En redes y en algunos sectores culturales ya se discute si estos testimonios marcarán un antes y un después en la percepción pública del artista, cuyo legado en la industria musical es indiscutible.