España y Panamá impulsan corredor verde y digital que conectará Algeciras-Canal panameño

España y Panamá suscribieron este jueves 10 de octubre un Memorando de Entendimiento para dar vía libre a un corredor verde y digital que conectará el Puerto de Algeciras (Cádiz) con el Canal de Panamá.

El proyecto forma parte de la estrategia compartida entre ambos países para la descarbonización del comercio marítimo y la modernización de la conectividad global.

De acuerdo con una nota de prensa, la iniciativa representa un paso decisivo en la cooperación económica y tecnológica entre Panamá y España, así como un impulso a la asociación estratégica entre las dos naciones en lo que se refiere al tránsito internacional de mercancías y la transición hacia energías limpias como el amoniaco o los biocombustibles.

En este sentido, el acuerdo contempla la implantación de combustibles sostenibles e infraestructuras de electrificación entre ambos enclaves marítimos. Con ello, se busca descarbonizar el tráfico marítimo, según reseña el diario local El Conciso de Cádiz.

Este acuerdo también pone aspectos sobre la mesa como la digitalización de la logística marítima y la eficiencia operativa para lograr un transporte marítimo que sea climáticamente neutro.

El acuerdo marco entre España y Panamá fue suscrito en Bruselas, Bélgica en el marco del Global Gateway Forum 2025. Una iniciativa de la Unión Europea para promover vínculos inteligentes, limpios y seguros en diversos sectores como la tecnología, la salud, la educación y el transporte, entre otros. Dicho proyecto contempla la movilización de inversiones por valor de 300.000 millones de euros ($346 millones al cambio actual).

Por parte de España, estuvieron el Secretario General de Transportes Benito Núñez, el presidente de Puertos del Estado Gustavo Santana, y el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) Gerardo Landaluce. Por Panamá, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann y el embajador de Panamá ante la Unión Europea, Ángel Riera.

La ABPA presentó el pasado mes de septiembre en Costa Rica, el Proyecto de Interoperabilidad Digital entre el Puerto de Algeciras y la Plataforma Digital del Comercio Centroamericana, con el fin de impulsar el intercambio comercial entre España y Centroamérica.