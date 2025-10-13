¡Emergencia en Calle 50! Grúa colapsa y cae desde el piso 30 sobre estacionamiento

Desde el piso 30 de un edificio en construcción, cayó una grúa de carga sobre un estacionamiento contiguo. El incidente ocurrió en la parte trasera de Soho Mall, en el corregimiento de Bella Vista, muy cerca de la Calle 50.

La Calle 56 Este de Obarrio ha sido cerrada por parte del Cuerpo de Bomberos de Panamá, ya que todavía se mantiene el peligro, pues parte de la estructura continúa en riesgo de caer.

Según los primeros informes de los bomberos, no se han registrado heridos, solo pérdidas materiales, ya que varios vehículos quedaron atrapados bajo la grúa.

¿Cuál es la evaluación del colapso de la grúa?

El coronel Ángel Delgado, de los Bomberos de Panamá, detalló que la grúa se desprendió y cayó sobre varias estructuras, entre ellas un estacionamiento.

Se presume que la grúa estaba en proceso de armaje.

Al lugar del incidente llegaron unidades de los cuarteles de Calidonia y Carrasquilla. Luego de una evaluación de la estructura, no se han registrado heridos, pero sí muchos daños, confirmó Delgado a TVN Noticias.

Además, se desplegaron varias unidades de ambulancia ante cualquier eventualidad.

Ahora se está a la espera de personal de la Dirección de Seguridad de los Bomberos, del Municipio de Panamá y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), quienes deben realizar la evaluación para declarar la escena segura y determinar las causas del incidente.