“El doble es para todos, no solo para actores”

Ser mujer. Hace dos décadas, muchos dudaban de mí: '¿Quién te va a creer? Además, eres mujer'. Pero yo tenía clara mi misión y mi metodología. Fui pionera en declarar que el doblaje es para todos, no solo para actores y locutores. Eso al principio generó críticas, pero con el tiempo abrimos las puertas a abogados, ingenieros, profesores, gente que soñaba con actuar pero no se atrevía. La escuela se llenó de historias maravillosas. Mi mayor aprendizaje es que el trabajo en equipo lo es todo. Yo sola no habría podido; gracias al apoyo de mi familia, amigos y colegas, ProVoz es lo que es hoy.