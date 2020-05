Después de tanto meditar y pensarlo, he decidido escribir finalmente este artículo hoy martes 19 de mayo 2020, exactamente en una tarde nublada y poco soleado desde mi residencia ubicada en Corona Condado de Queens, ciudad de Nueva York que se encuentra a 20 minutos en una carrera de taxi y en unos 30-45 minutos en el Subway (Metro), del condado de Brooklyn, punto estratégico y el nervio arterial de la gran comunidad de panameños residentes en dicho Condado.

Con anterioridad muchos de ustedes amigos lectores me habrán escuchado , a través de distintas intervenciones que tuvimos con periodistas de televisión y de la prensa desde Panamá, en cuanto a la situación actual de los compatriotas residentes en esta ciudad ante la actual Pandemia que viene azotando al mundo y conocido como el COVID-19, en donde se asume que más de 4 millones de personas han fallecidos ante este fenómeno invisible contra la salud.

Tratamos de aclarar, que era imposible darles una cifra exacta de la cantidad de fallecidos por COVID-19, fuera de una primera materia periodística fue publicada el pasado 9 de abril en un diario local en Panamá, donde se anunciaba la muerte de 25 panameños, recopiladas dichas informaciones por un colega periodista radicado en Brooklyn, ya que estas informaciones solo eran potestad del Departamento de Salud de Nueva York y los respectivos familiares, en donde las autoridades comunicaron sobre el deceso , así como hacer los respectivos trámites o cual fuese el caso.

Mientras escribíamos dicho artículo, escuchábamos a través de la televisión local en donde diariamente y en horarios especiales , se presentan tanto el Alcalde de la ciudad Bill DiBlasio, así como el Gobernador del Estado de Nueva York Andrew Cuomo, con el fin de mantener informada a la comunidad neoyorquina de los últimos avances médicos, de las buenas como malas noticias sobre el impacto así como las medidas que la ciudadanía deberá mantener y los cuidados pertinentes.

"...Pude escuchar que hasta el día de hoy martes 19 de mayo, estábamos en nuestro 80 día de cuarentena en nuestro querido estado de Nueva York y que más de una Pandemia, estábamos afrontando ahora una crisis mental que nos estaba agobiando."

Entre sus observaciones televisiva, recalca “que lo que nos estaba dominando en la actualidad era la ansiedad, el stress por la inseguridad del futuro y el miedo"

El Gobernador durante su intervención mencionaba, que no concebía la cantidad de personas de la Tercera Edad, así como personas de alto riesgo, estaban falleciendo en sus respectivos hogares o centros de ancianos, en donde solo el día anterior (lunes 18 de mayo), habían reportado de fallecidos 105.!"

Ante todo este panorama que venimos afrontando diariamente, es difícil tener una idea o control de quienes y como vienen ocurriendo estos fenómenos.

En cuanto a nuestra comunidad panameña residente en Nueva York y particularmente en Brooklyn y sus alrededores, es difícil saber con exactitud cuántos han fallecidos, ya que estas informaciones son manejadas por las autoridades locales de salud y otros entes.

Hemos podido lograr informaciones y otros, gracias a la constante comunicación a través de las redes sociales o conversaciones personales telefónicas, de quienes o cuantos han fallecido, ya que por ética y respeto para con los familiares, quienes hemos tenido la oportunidad de saber sobre algún fallecimiento, nos hemos puesto a brindarles nuestras consideraciones y apoyo emocional al familiar ante su duelo.

Para mi en lo particular y de gran dolor, quiero compartirles un anécdota de un querido amigo y compatriota , quien tuvo que el fallecimiento de un sobrino también panameño a mediado del pasado mes de abril 2020 (que por respeto a la privacidad familiar me reservo el nombre) y los sinsabores que dicha familia vivió para poder darle una cristiana sepultura hasta el pasado 15 de Mayo.

Me contó que se llevó al sobrino de 29 años al hospital a la sección de Salud Mental para hacerle unos exámenes ya que estaba sintiendo últimamente deprimido, estresado, sin trabajo, miedo y mucha ansiedad ante el momento crucial que estamos viviendo actualmente en Nueva York. Después de hacerle las evaluaciones necesarias, fue llevado a la sala de urgencia, donde después de haber transcurrido 4 días en el hospital, se conoció que se contagió con el Covid-19. Nos que informó que luego tuvieron que visitar el hospital con tiempo y a través de una funeraria debidamente autorizada para lograr las respectivas documentaciones de salud y certificado de muerte y así coordinar un sepelio familiar que regularmente toma de 3-5 tuvieron que esperar casi 25 días para finalizar el entierro por la gran demanda de servicios de funerales, así como seleccionar el cementerio donde se desea enterar, ya que de acuerdo a la distancia del cementerio (Brooklyn o en New Jersey) el valor varía. Además solo pudieron asistir al cementerio en un o dos carros y no desembarcar del mismo , y no más de 5 personas con sus respectivas mascarillas.

En conclusión, unas decenas de panameños residentes en Nueva York han fallecidos, a raíz de informaciones suministradas a este servidor a manera personal, tanto conocidos y/o por parientes de los mismos en conversaciones y fotografías recibidas.

Muchos de los compatriotas activos dentro de la comunidad de panameños residentes en Nueva York, tales como Porfirio Betegon a través e su programa de FBTV "Desde Aquí para Allá", los Sres. Wendell Hudson, Carmela Rodriguez Campbell, Norma Harris, Gloria Hall, Gloria Karamañites, Enrique Small, entre otros y este servidor, quienes igualmente algunos participamos en una Mesa Redonda Viral en ocasión de celebrarse los 20 años del Día de la Etnia Negra, así como de diferente manera nos hemos unido manteniendo constante comunicación con ayuda moral y espiritual, llamando a través de medio, con el propósito de levantar los espíritus a todos y cada uno de los que podamos estimular ante este enemigo invisible. Otros por iniciativa propias e integrados por profesionales panameños residentes en Nueva York y de Panamá tales como los señores Alfonso Graves, Alfonso Edwards, Judy Russell, Dora Nurse, Mario Belmo, Augusto George, Hernert St. Rose, Derick Mayers, Sherwing y Graciela Johnson, así como Bernadette y Wendell Hudson), por querer estar presente con otros compatriotas en Panamá, decidieron con un grupo en la provincia de Colón creando un Bloque Solidario de entregas de bolsas con alimentos, a los moradores de los apartamentos la Nueva Providencia.

De igual manera hemos podido seguir muy de cerca a través de la página web del Consulado General de Panamá en Nueva York que no está abierto al público ya que las oficinas no esenciales deben permanecer cerradas por orden ejecutiva del Gobernador de Nueva York y quienes con mucha preocupación y recomendaciones muy humanas y familiar como representante oficial del Gobierno de Panamá brindan guía a todos los compatriotas con informaciones oficiales y compartiendo comunicaciones "COVID-19 - Tri - Estatal / NY - CT – NJ-MA. De igual forma, cuentan con una línea telefónica de emergencia, donde permiteN acceso a nuestras necesidades como tales.

Aprovechando la coyuntura de pesquisar algunas informaciones para que el lector tuviera una idea de cuanto y como se encuentran los panameños residentes en los Estados Unidos de Norteamérica, encontramos este artículo, del cual hemos extraído todas las informaciones posibles sobre los panameños :

Datos sobre Hispanos de Origen Panameño en los Estados Unidos, 2017, recopilados por Luis Noé-Bustamante, Antonio Flores y Sono Shah, que nos pareció muy acertada e informativa, para que se tenga una mayor idea de la cantidad de compatriotas residentes en el Exterior.

"......Se estima que 210,000 hispanos de origen panameño vivieron en los Estados Unidos en 2017, según un análisis del Centro de Investigación Pew de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Los panameños en este perfil estadístico son personas que se autoidentifican como hispanos de origen panameño; Esto incluye a los inmigrantes de Panamá y aquellos que remontan su ascendencia familiar a Panamá.

Los panameños son la décimo quinta población de origen hispano que vive en los Estados Unidos, y representan menos del 1% de la población hispana de los EE. UU. En 2017. Desde 2000, la población de origen panameño ha aumentado un 108%, pasando de 101,000 a 210,000 en todo el mundo. período. Al mismo tiempo, la población panameña nacida en el extranjero que vive en los EE. UU. Creció un 39%, de 61,000 en 2000 a 85,000 en 2017. En comparación, los mexicanos, el grupo de origen hispano más grande de la nación, constituyeron 36.6 millones, o 62%, de La población hispana en 2017.

Nota: El origen latino se basa en la ascendencia auto descrita, el linaje, el patrimonio, el grupo de nacionalidad o el país de nacimiento.

Fuente: Tabulaciones del Pew Research Center del censo 2000 (5% IPUMS) y 2010, 2015 y 2017 American Community Surveys (1% IPUMS).Centro de investigación Pew

Centro de Investigación Pew

Los siguientes hechos clave comparan las características demográficas y económicas de la población de origen panameño en los Estados Unidos con las características de los hispanos de los Estados Unidos y de la población de los Estados Unidos en general. Se basa en las tabulaciones del Centro de Investigación Pew de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense de 2017. Los hechos clave incluyen:

Estado de inmigración

Entre los hispanos en los Estados Unidos, alrededor del 33% son nacidos en el extranjero, en comparación con el 41% de los panameños.

Alrededor del 65% de los panameños nacidos en el extranjero han estado en los EE. UU. Durante más de 20 años, y el 72% de los panameños nacidos en el extranjero son ciudadanos estadounidenses.

Logro educativo

Alrededor del 16% de los hispanos de EE. UU. De 25 años o más han obtenido al menos una licenciatura, en comparación con el 34% de los panameños.

Entre los panameños de 25 años o más, los nacidos en los EE. UU. Tienen más probabilidades que los nacidos en el extranjero de tener un título universitario o superior (37% frente al 32%).

Ingresos

Entre los hispanos de EE. UU., El ingreso personal anual promedio para las personas de 16 años y mayores fue de $ 25,000, en comparación con $ 30,000 para los panameños.

Al observar a los trabajadores a tiempo completo durante todo el año, los hispanos de los Estados Unidos ganaron menos que los panameños ($ 34,000 frente a $ 43,000).

Estado de pobreza

La proporción de hispanos estadounidenses que viven en la pobreza (19%) es mayor que entre los panameños (14%).

Alrededor del 15% de los panameños nacidos en los Estados Unidos viven en la pobreza, al igual que el 12% de los panameños nacidos en el extranjero.

Propiedad de la vivienda

La tasa de propiedad de vivienda entre los hispanos de los Estados Unidos (47%) es más baja que la tasa general de los panameños (51%).

Entre los panameños en los EE. UU., Las tasas de propiedad de vivienda son más bajas para los nacidos en los EE. UU. Que los nacidos en el extranjero (46% frente a 56%).

Principales estados de residencia

La población panameña se concentra en Nueva York( Brooklyn área más poblada) (17%), Florida (16%) y California (10%).

Años

La mediana de edad de los hispanos de los Estados Unidos (29) es menor que la de los panameños (35) y la población de los Estados Unidos (38).

Estado civil

Las partes iguales de hispanos y panameños estadounidenses (46%) mayores de 18 años están casados.

Entre los panameños mayores de 18 años, los nacidos en el extranjero tienen más probabilidades de casarse que los estadounidenses (56% frente a 34%).

Fertilidad

Alrededor del 7% de las mujeres hispanas de EE. UU. De 15 a 44 años dieron a luz en los 12 meses anteriores a la Encuesta de la Comunidad Estadounidense de julio de 2017. Eso fue más alto que la tasa para las mujeres panameñas (4%).

Idioma

Alrededor del 70% de los hispanos de EE. UU. De 5 años en adelante solo hablan inglés en casa o hablan inglés al menos "muy bien", en comparación con el 87% de los panameños.

Del mismo modo, el 64% de los adultos hispanos dominan el inglés, al igual que el 85% de los adultos panameños.

NOTA IMPORTANTE:

Datos sobre hispanos de Origen/Población panameña en los Estados Unidos, 2000-2017

Año Todos los Hispanos Panameños

2000 35,204,480 100,683

2010 50,729,570 174,458

2015 56,476.777 204,847

2017 58,837.861 209,713

Metodología

Las hojas informativas del Pew Research Center sobre los latinos de EE.UU. Y la publicación del blog que lo acompaña examinan la población latina de los Estados Unidos en general y por sus 15 grupos de origen más grandes: Estas hojas proporcionan características geográficas, demográficas y económicas detalladas para todos los latinos y para cada grupo de origen latino. Se basan en las tabulaciones del Centro de Investigación Pew de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense (AEC) 2010, 2015 y 2017 de la Oficina del Censo de los EE.UU. Y el censo decenal de los Estados Unidos de 2000.

La ACS es la encuesta de hogares más grande de los Estados Unidos, con una muestra de más de 3 millones de direcciones . Cubre los temas previamente cubiertos en la forma larga del censo decenal. El ACS está diseñado para proporcionar estimaciones del tamaño y las características de la población residente, que incluye a las personas que viven en hogares y en grupos. Para obtener más detalles sobre la AEC, incluida la estrategia de muestreo y el error asociado, consulte la Declaración de precisión de la Encuesta sobre la comunidad estadounidense de 2010, 2015 o 2017 proporcionada por la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

Las fuentes de datos específicas para estas hojas informativas son las muestras del 1% de la Serie de Microdatos de Uso Público Integrado (IPUMS) de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS) de 2010, 2015 y 2017 proporcionada por la Universidad de Minnesota y la muestra del 5% del censo decenal de 2000 . IPUMS asigna códigos uniformes, en la medida de lo posible, a los datos recopilados por el censo decenal y el ACS de 1850 a 2017. Para obtener más información sobre IPUMS, incluida la definición variable y el error de muestreo, visite la " Guía de documentación y usuario de IPUMS ".

Debido a las diferencias en la forma en que IPUMS y la Oficina del Censo ajustan los datos de ingresos y asignan el estado de pobreza, la información proporcionada sobre estos temas puede diferir de la información proporcionada por la Oficina del Censo.

A los fines de estas hojas informativas, los nacidos en el extranjero incluyen aquellas personas que se identificaron como ciudadanos naturalizados o no ciudadanos y que viven en los 50 estados o el Distrito de Columbia. Las personas nacidas en Puerto Rico y otros territorios periféricos de los Estados Unidos y que ahora viven en los 50 estados o el Distrito de Columbia están incluidas en la población nacida en los Estados Unidos......"

El colaborador es presidente/editor de The Panama Intl. Times (Presencia Panameña e Hispana News in USA).