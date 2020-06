Más voces se suman a la lucha contra la violencia racista en Estados Unidos

Las intensas protestas que desde hace una semana vive Estados Unidos por el asesinato del afroamericano George Floyd en manos del expolicía blanco de Mineápolis, Derek Chauvin, no solo han ocasionado la indignación de sus ciudadanos, sino también han levantado solidaridad en el plano internacional. Estos también rechazan la discriminación y abuso policial que viven los afroestadounidenses en ese país.

"Un mundo con discriminación cero, añade, un mundo en el que todos estemos unidos y en el que los derechos de las personas sean respetados, y no violados. Los actos de racismo no pueden continuar. Debe ocurrir un cambio" Comité Paralímpico Internacional

En el mundo de la cultura, una de las principales casas disqueras de música latina, así como sus artistas relevantes, anunciaron que se sumarán a la jornada de protesta denominada "Black Out Tuesday”, una iniciativa de la organización "The Show Must Be Paused" ("El show debe detenerse"), que busca resaltar la influencia negra en la industria de la música, "que por años se ha aprovechado y beneficiado de la cultura afro", indicó EFE.

Por su parte, Josep Borrell, vicepresidente de la Unión Europea, puntualizó que no se debe ignorar los desmanes de los responsables que están a cargo de mantener la seguridad. Según reportes del diario El País, instó a que todas las sociedades tienen que prestar atención al uso excesivo de la fuerza policial.

El Comité Paralímpico Internacional (IPC), a través de sus redes sociales, consideró que "debe ocurrir un cambio" en el muno porque "los actos de racismo no pueden continuar".

Otro de los grupos que expresó respaldo a la lucha contra el racismo fue la Red Nacional de Solidaridad con Cuba en Estados Unidos (NNOC) que condenó el asesinato de Floyd como los de innumerables personas de color que han ocurrido producto de un sistema policial injusto y racista, indicó la agencia informativa Latinoamérica Prensa Latina.

Para NNOC las afectaciones por décadas de racismo hacen que el gobierno de Estados Unidos se sumerge a la bancarrota de la moral por tener a autoridades que priva a su propia población del derecho a una sociedad pacífica, justa y equitativa, informó Prensa Latina.

"El abuso de poder es un acto que se debe denunciar y luchar en Estados Unidos como en el mundo entero" Josep Borrell

​Vicepresidente de la Unión Europea

Las manifestaciones de Estados Unidos que llevan por lema “no puedo respirar”, una alusión a las últimas palabras que George Floyd dio mientras Chauvin mantenía su rodilla en el cuello y que le provocó la muerte.