Venezuela niega acusación de Colombia sobre 'vandalización' de un consulado

El gobierno venezolano negó este miércoles las acusaciones del Ejecutivo colombiano acerca de la "vandalización" del consulado del país andino en la ciudad de Puerto Ordaz, en el amazónico departamento de Bolívar.

"Y sobre esta 'denuncia', lo típico en Colombia: otro falso positivo. Así mienten, con desparpajo. Vean el video de esta misma tarde en las adyacencias de la sede consular de Colombia en Puerto Ordaz", escribió en Twitter el canciller venezolano Jorge Arreaza.

El ministro acompañó ese mensaje con un video en el que se puede apreciar el edificio que identifica como el consulado colombiano en Puerto Ordaz, del que se ve incluso lo que parece el escudo que lo identifica como tal, en aparente buen estado.

Quien narra el video difundido por Arreaza y que no se identifica, asegura que "no hay reportes de hechos vandálicos en las instalaciones".

"La mentira como política de Estado: no saben de campos de mercenarios en su territorio, tienen lanchas fugitivas, no son responsables del fracaso de los acuerdos de paz ni de asesinatos a líderes sociales y masacres, no financian paramilitares, no aumenta la producción de drogas" Jorge Arreaza

​Canciller de Venezuela

La disputa por el consulado en Bogotá

En referencia al estado del consulado venezolano en Bogotá, que según pudo constatar Efe, ha sido arrasado y se encuentra sin protección policial con numerosas muestras de saqueo, Arreaza dijo que esas imágenes "hablan por sí solas".

"A todas luces, Colombia incumple sus obligaciones con la Convención de Viena. En estos tiempos, la Cancillería colombiana se ha vuelto experta en eludir sus responsabilidades y tratar de trasladarlas a terceros", concluyó.

El artículo 45 de dicha convención afirma que, en caso de ruptura de las relaciones diplomáticas, "el Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger, aún en caso de conflicto armado, los locales de la misión, así como sus bienes y archivos".

Acerca de "la vandalización de la instalación del consulado" venezolano en Bogotá, Colombia advirtió que "las autoridades investigarán los hechos, incluidas las versiones que indican que los propios funcionarios se llevaron equipos y bienes debido a la falta de pago de sus salarios".

Venezuela rompió relaciones con Colombia el 23 de febrero de 2019 a raíz del fallido intento del jefe de la oposición, Juan Guaidó, al que Bogotá reconoce como presidente interino, de ingresar desde la ciudad colombiana de Cúcuta con una caravana de ayuda.

Desde entonces se interrumpió toda actividad diplomática y consular entre los dos países y, según vecinos del consulado en Bogotá, hace unos meses empezaron a meterse extraños que destrozaron su interior y robaron lo que pudieron.