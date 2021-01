Trump, primer presidente de EE.UU. que enfrenta un segundo juicio político

En un contexto inédito, Donald Trump se convierte en el único presidente recusado por segunda vez en el Congreso de Estados Unidos mediante el proceso del impeachment.

Un momento del debate del 'impeachment' en la Cámara de Representantes - EFE EFE

En una tarde histórica, 10 diputados republicanos han votado a favor de censurar a Donald Trump en la Cámara de Representantes, el paso previo a la destitución definitiva, que ahora recae sobre el Senado. El mandato de Trump se acaba el 20 de enero a mediodía.

La votación final de este juicio en la Cámara de Representantes ha sido de 232 votos a favor, 197 en contra y 4 abstenciones, con los 10 republicanos unidos a los 222 demócratas. Ni un solo demócrata se ha unido a los republicanos que han votado a favor de exonerar al presidente.

El impeachment propone que Trump sea destituido e inhabilitado para el ejercicio de cualquier cargo público federal o estatal, y también que no se le conceda la pensión de $219.000 brutos anuales que perciben todos los expresidentes y a la que tiene derecho cuando deje el cargo el miércoles que viene.

“Sabemos que el presidente de EE.UU. incitó a esta insurrección, esta rebelión armada contra nuestro país común. Debe irse. Es un peligro claro y presente para la nación que todos amamos” , sostuvo Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara Baja, en el debate previo a la votación, según reseña la agencia EFE.

Apoyo a Trump

Al presidente todavía lo defiende un último reducto de partidarios, como el diputado Jim Jordan, al que le ha concedido la principal condecoración al mérito civil, la medalla presidencial de la libertad. “En siete días habrá una transferencia pacífica de poder como ha ocurrido en cualquier otro momento en nuestro país, pero los demócratas van a reprobar nuevamente al presidente Trump. Esto no une al país. No hay forma de que esto ayude a la nación a lidiar con los trágicos y terribles eventos de la semana pasada, que todos condenamos”, dijo Jordan, según describe el diario ABC.

Mientras la Cámara debatía el impeachment, el presidente, expulsado de sus redes sociales, ha emitido un comunicado por medio de la presidencia: “A la luz de los informes de que va a haber más manifestaciones, insto a que no haya violencia, no se vulnere la ley y no haya vandalismo de ningún tipo. Eso no es lo que yo represento, y no es lo que Estados Unidos representa. Hago un llamamiento a todos los estadounidenses para que ayuden a aliviar las tensiones y calmar los ánimos. Gracias”.