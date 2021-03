Video muestra a candidata mexicana a gobernadora junto a líder de secta NXIVM

El corte de un video en el que se ve a la mexicana Clara Luz Flores, candidata a gobernadora en el norteño estado de Nuevo León, frente a Keith Raniere, difundido este miércoles, demuestra que la política conocía personalmente al líder de la secta NXIVM.

De acuerdo con la revista Proceso, que tuvo acceso al video completo, Flores conversa durante una hora y 20 minutos con Raniere, quien está condenado en Estados Unidos a 120 años de prisión por delitos como pornografía infantil, extorsión o tráfico sexual de personas.

El video, además, fue exhibido por el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adrián de la Garza, oponente de Flores, quien aseguró que "una mujer que le pidió mantener el anonimato" fue quien le hizo llegar el documento audiovisual.

El fragmento presentado por De la Garza muestra a Raniere y a Flores conversando sobre las medidas populistas de los Gobiernos.

"Cuando hay Gobiernos que toman medidas populistas, aunque no sean las mejores económicamente para el país o para el Gobierno que representan, pero son lo que la gente quiere ¿están en lo correcto?", dice la candidata.

A continuación, el líder de NXIVM responde que "los políticos son normalmente elegidos por la gente dándole a la gente lo que quiere o lo que cree querer, opuesto a lo que necesitan".

Después, Raniere sigue hablando sobre hedonismo, civilización y "lo que la gente cree necesitar".

Ella termina diciendo: "Pensé que yo venía por cómo resolver el problema de la fábrica de delincuentes número uno, que es para mí lo más importante, y me mandas con mucho más trabajo", dijo.

Después de presentar el fragmento, De la Garza terminó la conferencia con unas pocas palabras. "Lo que acabamos de presentar no se trata de una especulación, es evidente y contundente. Lo negó y mintió frente a las víctimas y a Nuevo León", dijo.

Horas más tarde, Clara Luz Flores publicó un video en redes sociales en el que aceptó que sí tuvo un encuentro con Raniere, pero negó estar vinculada con la secta NXIVM.

"Ayer denuncié públicamente a Adrián de la Garza por corrupto, y lo hice como lo hacemos en Nuevo León, de frente", dijo la mujer.

"No sólo no me respondió, sino que ahora presenta un video de un encuentro que sostuve con el dirigente de la organización NXIVM (...) un encuentro que tuve antes de enterarme, como miles de ciudadanos y distintos líderes religiosos, de empresas y de opinión, que fuimos sorprendidos por las mentiras y engaños con las que operó dicha organización", apuntó.

"Que quede claro, no tengo nada que ocultar. Mi error fue participar en un curso de superación personal y con pena acepto mi falta", declaró.

MENTIRAS DESCUBIERTAS

Anteriormente, la candidata había asegurado en una entrevista que ni siquiera conocía el nombre de la secta ni a Keith Raniere y que solamente había cursado algunos talleres de superación personal impartidos por el grupo.

"Yo tomé un curso de superación personal, no estuve en NXIVM", relató entonces. Sobre su posible relación con Raniere y con Emiliano Salinas (hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, vinculado a la secta) aseguró que solamente había conocido a las personas del grupo que estaban en Monterrey. "Ellos no son de Monterrey", terminó.

El video forma parte de "Conversaciones con Raniere", una serie de videos conversacionales y de entrevistas con el líder de NXIVM con personas con importantes vínculos con el grupo, como por ejemplo Emiliano Salinas o la actriz Allison Mack, quien se supo que era reclutadora en su sector.

Raniere fue detenido el 27 de marzo de 2018 en Puerto Vallarta, en el oeste de México, tras ser acusado en un tribunal de Nueva York de tráfico sexual y trabajo forzoso, por lo que enfrenta un mínimo de 15 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.

El condenado fundó en su momento la secta, que se estableció en Nueva York y, gracias a sus filiales en México, Canadá y países latinoamericanos llegó a captar a unas 16.000 personas a las que obligaba a tomar talleres y clases más caras y traer a otras personas para poder "ascender" dentro de la organización.

En 2015, Raniere formó una sociedad secreta dentro de NXIVM llamada DOS "para empoderar a las mujeres y erradicar las debilidades del programa de estudios", a través de la que las convertía en sus esclavas sexuales y las marcaba a fuego con sus iniciales.