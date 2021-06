'Hay que prestarle atención a la crisis en Colombia'; 'conocer a fondo lo que está sucediendo es valioso'

La Estrella de Panamá en alianza con Radio Panamá realizaron una serie de entrevistas en el espacio “Crisis en Colombia, una mirada desde Panamá”, con un selecto grupo de invitados y actores de los acontecimientos, quienes expusieron y analizaron la situación del conflicto que se vive hoy en el hermano país suramericano, desde hace ya más de cuarenta días.

El ciclo de entrevistas, con actores, pensadores, políticos y periodistas, fue dirigido por el profesor, director de servicios informativos y presentador del noticiero matutino de Radio Panamá, Edwin Cabrera, y la periodista de La Estrella de Panamá, Adelita Coriat.

Los disturbios en Bogotá dejaron decenas de afectados y lesionados. Archivo / EFE

Dentro de los entrevistados estuvo el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, la profesora de Ciencias Políticas y critica de la administración del presidente Iván Duque, Sandra Borda; el vocero de la Comisión Nacional de Paro y miembro de la Asociación de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior en Colombia, Cristian Serna; la periodista de La Silla Vacía, Laura Sofía Matiz; y el profesor universitario, analista de NTN24 y editor de Noticias RCN, Jairo Libreros.

El presidente del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella (Gese), Eduardo Quirós, hizo un balance del ejercicio efectuado en alianza con Radio Panamá, destacando que las entrevistas permitieron "ir más a fondo" sobre lo que está ocurriendo en Colombia y "no solamente quedarnos con lo básico o lo superficial".

"Desde la base en la que nos informamos hoy es muy fácil adquirir información por redes sociales sobre los acontecimientos que se dan en otros países; y de manera superficial, se van quedando solamente con un twitt de 180 caracteres, con un meme o con un titular, sin embargo, las situaciones son mucho más profundas, y eso es lo que ha revelado este ciclo de entrevistas tan bien logradas...", afirmó Quirós.

Señaló que durante el ejercicio se notó que los entrevistados se preparaban para transmitir sus ideas adecuadamente, porque sabían que estaban ante una audiencia internacional y eso los obligaba a tener que cuidar la forma. "No es lo mismo cuando uno habla en su país que cuando uno habla hacia afuera", dijo Quirós.

Además, agregó, que "parecía que estaban hablando de dos realidades completamente distintas, y eso le permitía a la audiencia, también desde la distancia tener la oportunidad de hacer un análisis más profundo".

Otro elemento que no se puede obviar y que, según Cabrera, justamente a eso se debió este ejercicio de entrevistas, es la crisis que viven hoy en día países de la región como Chile, Perú, Colombia y Argentina, en alguna medida también, y las probabilidades de que esas olas puedan llegar hasta el istmo.

En ese sentido, Quirós dijo que en Panamá -y ahora que estamos en tiempos de vacuna-, a veces se tiene la tendencia de decir que "estamos vacunados para todo, pero por la década del 60 nuestra democracia electoral era sólida y veíamos desde lejos el tema de los regímenes militares y al final del día caímos en la misma ola".

“No quiero hacer predicciones ni ser ave de mal agüero, pero definitivamente todo esto influye, y aparte de eso también hay una influencia natural desde el punto de los descontentos con las sociedades con las cuales podemos sentirnos más o menos interpretados y es evidentemente regional. Ahora estamos más atentos sobre Colombia o sobre Perú, pero la situación electoral de Ecuador, un país partido exactamente a la mitad en dos facciones completamente diferentes, y la de Bolivia no es distinta", expresó.

Para Quirós lo que se está viviendo en la región centroamericana, a su parecer, "si bien no hay que pensar en que las cosas se pueden calcar y los análisis se pueden replicar, sí hay que prestarle atención; y sí es una herramienta valiosa entender a fondo lo que está sucediendo en Colombia".

"Algo que surge clarísimo es que estamos ante una crisis, ante una situación profunda de fondo que va mucho más allá de la reforma tributaria que presentó el gobierno del presidente (de Colombia) Iván Duque y que ha surgido una serie de contextos distintos", expresó el presidente de Gese.

Otro punto que Quirós destacó es el tema regional, señalando que durante las entrevistas se pudo conocer que "la crisis no se vive de la misma manera" en todo el país.

"Esto me ha quedado bastante claro con la periodista Matiz: No se vive de la misma manera en la capital como se está viviendo en las regiones, en Cali o en el Valle; ahí empieza uno a entender que esto es mucho más profundo y que el valor del trabajo que realizamos en los medios de comunicación es importante para la audiencia, que es poner en contexto, ir más a fondo e ir al tras bastidores de lo que está sucediendo", apuntó.

Y es que "a pesar de que uno tiene una idea, una perspectivas de lo que puede estar pasando, qué bueno es cuando uno puede recibir los insumos de varias corrientes de pensamiento sobre lo ocurrido; y no voy a decir que no hizo falta entrevistar a más personas, ¡claro que sí!, pero me siento satisfecho con el mapa que pudimos tener, político, ideológico, periodístico, y con lo que obtuvimos producto de este ejercicio conjunto entre La Estrella de Panamá y Radio Panamá", comentó Cabrera al concluir el ejercicio.