Daniel Ortega dice a EE.UU.: "Ojalá aprendan la lección de Afganistán"

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, expresó este jueves su esperanza de que Estados Unidos haya aprendido la lección en Afganistán, donde, según dijo, salieron derrotados como en Vietnam en 1975, y los instó a buscar caminos de entendimientos con todos los países del mundo.

"Ojalá aprendan la lección de Afganistán porque la verdad es que allí salieron como en Vietnam", dijo el mandatario en un discurso con ocasión del 42 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua, transmitido en cadena nacional obligada de radio y televisión.

El líder sandinista calificó como "una situación vergonzosa para una potencia como los Estados Unidos" el triunfo de los talibanes, y que "la derrota del imperio yanqui en Afganistán" es "un mensaje muy fuerte" para Washington, al que sugirió buscar caminos de diálogos y entendimientos.

"Ojalá esto lo entienda el presidente (estadounidense, Joe) Biden, que está en sus manos", señaló.

"Sé que no es fácil porque tienen fuerzas internas que son guerreristas, que no renuncian a esa práctica, pero esto le da toda la autoridad al presidente Biden como para plantear que ese tipo de acciones, de políticas, de intervenciones, no se deben repetir, que Estados Unidos tiene que buscar otro camino para buscar cómo relacionarse con todos los pueblos del mundo, incluyendo con los países más pequeños", agregó.

BUSCAR CAMINO DE ENTENDIMIENTO

A juicio de Ortega, "Dios está hablando por Afganistán y nos está diciendo y les está diciendo a ellos (EE.UU.): no sigan por ese camino, deténganse, hay que detenerse, porque ese camino conduce al holocausto de la humanidad entera, donde no se salvará nadie", más si sigue en la carrera armamentista atómica.

"Oramos por la paz y porque Estados Unidos, y también Europa, actúen con racionalidad (...). La realidad les está diciendo que ese no es el camino, que aprendan a respetar a los países en vías de desarrollo", añadió.

Comentó que lo ocurrido en Afganistán ha abierto "una enorme polémica" en Estados Unidos sobre su retirada de ese país, en que si se hizo bien o no.

"Lo que han hecho mal siempre es ocupar países para tratar de imponer su dominación", sostuvo.

"Esa es la esencia de la debilidad de los imperios cuando se lanzan contra pueblos, contra naciones, que tienen su propia cultura, su propia identidad y quieren incluso no solamente ocuparlos para esclavizarlos, sino que también les quieren cambiar su cultura y su identidad", y es donde "tropiezan con la misma piedra una y mil veces", continuó.

Ortega insistió en que EE.UU. debe dejar de "invadir" a los pueblos.

LLAMA "MATONCITO" A TRUMP

Sobre si Biden organizó mal la retirada de las tropas estadounidenses, Ortega dijo: "allí no se trataba de organizar retirada, sencillamente los habían derrotado y no les quedaba más camino que retirarse o los sacaban a balazos, porque ya venían avanzando esa ofensiva y lo sabían y lo vieron y tenían que apurarse".

"Ya el otro presidente guerrerista (Donald) Trump, el matoncito de Trump se había visto obligado a buscar cómo firmar acuerdos para retirar las tropas (estadounidenses) y no lo hacía por el bien de los afganos, lo hacía simplemente porque a él su Estado Mayor del Ejército le decía que esa guerra está perdida y antes que salgamos como nos sacaron de Vietnam, hay que retirarse y se produjo lo que todos hemos visto", comentó.

Según Ortega, "la gran sorpresa" fue que el "poderoso ejército de ocupación que habían armado los yanquis, con 300.000 soldados", no resistió a la ofensiva de los talibanes, que ahora se han quedado con sus armas, tanques, vehículos y armamentos.

Ante ese escenario, dijo Ortega, EE.UU. y la UE se tienen que debatir cómo manejar la situación con los talibanes en Afganistán, cuyo triunfo, consideró, se trató de un "desenlace impresionante en el campo militar" que nadie lo esperaba.