Muere Olivia Newton-John a los 73 años

La actriz y cantante Olivia Newton-John murió este lunes a los 73 años en su casa del sur de California, informó su marido, John Easterling, en sus redes sociales.

“Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama”, indicó el esposo, quien pidió que “en lugar de flores” los interesados envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer.

Aunque Newton-John (Reino Unido, 1948) desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos como 'If Not for You', 'Let Me Be There' y 'Have You Never Been Mellow', su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical 'Grease'.

Olivia Newton-John nació en Cambridge, Inglaterra, el 26 de septiembre de 1948; su familia se mudó a Australia cuando ella tenía 5 años.

Según datos del sitio onlyolivia.com después de recuperarse del cáncer de mama en 1992, Olivia apoyaba continuamente a organizaciones benéficas de concienciación sobre el cáncer de mama.

La artista ayudó a recaudar fondos para construir un centro de bienestar y apoyo para el cáncer en Melbourne, Australia, que lleva su nombre. También promocionó el Livkit, una ayuda para la concienciación sobre el cáncer de mama.

En 2020, Olivia y su esposo, John Easterling, establecieron la Fundación Olivia Newton-John, que está comprometida con la realización de un mundo más allá del cáncer. Al financiar la investigación de la medicina basada en plantas y otras terapias holísticas y de bienestar, para tratar y curar todos los tipos de cáncer.