El presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez, confirmó que el país no volverá ninguna misión de observación electoral de la UE

A Venezuela 'no vuelve ninguna misión de observación' electoral de Europa, dice Parlamento

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en una imagen de archivo. Archivo | EFE

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, dijo este jueves que al país caribeño "no vuelve ninguna misión de observación" electoral de la Unión Europea (UE), que —aseguró— ha "mandado emisarios" para pedir "ser invitados" en las presidenciales previstas para 2024.

"Formalmente les decimos que no tenemos tiempo para considerar su solicitud, (...) para considerar (...) sus lloros (...) La vida, el futuro en Venezuela lo decidimos las venezolanas y los venezolanos, (...), aquí no vuelve ninguna misión de observación europea, no vuelven, por groseros, por colonialistas", dijo durante la sesión del Legislativo, de contundente mayoría oficialista.

Las declaraciones de Rodríguez fueron dadas durante la discusión de un acuerdo, luego aprobado por unanimidad, "en repudio" a una resolución del Parlamento Europeo en la que condena la decisión "arbitraria e inconstitucional" de inhabilitar a políticos antichavistas, así como la interferencia del Gobierno de Nicolás Maduro en el proceso electoral del país.

"Te digo a ti, (Josep) Borrell (alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad), aquí no va a venir ninguna misión de observación de Europa mientras nosotros seamos los representantes del Estado venezolano", expresó Rodríguez.

El oficialista aseguró que uno de los observadores de la misión que visitó Venezuela para las elecciones regionales y locales de noviembre de 2021 violó un acuerdo que les prohibía "inmiscuirse en los asuntos políticos internos" de la nación caribeña, al decir a "dos candidatos opositores a la Gobernación del estado Bolívar (sur)" que tenían que "unirse para que puedan derrotar al chavismo".

"No van a venir, violaron el acuerdo que firmamos con ellos, lo violaron", dijo.

La Eurocámara condenó la inhabilitación de políticos de la oposición, como Leopoldo López, o los candidatos a las primarias del 22 de octubre Henrique Capriles, Freddy Superlano y María Corina Machado, que buscan ser el aspirante que enfrente al oficialismo en las presidenciales del próximo año, un pronunciamiento que agradeció este jueves el antichavismo agrupado en la Plataforma Unitaria.