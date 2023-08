Suplente de Villavicencio, alcanza el tercer lugar

Militares brindan seguridad a los ciudadanos en sus centros de votación durante la jornada de elecciones generales de ayer en Ecuador. EFE

La candidata del correísmo, Luisa González, y el empresario Daniel Noboa tomaron este domingo ventaja en el inicio del escrutinio de las elecciones presidenciales extraordinarias de Ecuador, después de procesado el 10 % de los votos.

Hasta las 7:45 pm, hora de Panamá, González, que se postula por el movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), ostenta el 32,61 % de los votos, mientras que Noboa cuenta con el 24,66 %.

En tercera posición figura el asesinado Fernando Villavicencio, con el 16,33 % que recaerá sobre su sustituto, el periodista Christian Zurita, mientras en cuarto lugar aparece el exlegionario y empresario especialista en seguridad Jan Topic, con el 14,60 %.

Las urnas para las elecciones generales extraordinarias de Ecuador y de dos plebiscitos ambientales contra el petróleo y la minería en sendas zonas naturales cerraron este domingo sin quese registraran incidentes salvo problemas con el voto telemático.

Los centros de votación cerraron a las 17:00 hora local (22:00 GMT) tras diez horas abiertos, donde desde las 7:00 (12:00 GMT) han acudido a sufragar gran parte de los 13,4 millones de electores que estaban convocados para elegir un nuevo presidente o presidenta y a los 137 nuevos integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento).

La votación se desarrolló bajo un estado de excepción decretado por el Gobierno tras el asesinato el 9 de agosto del candidato presidencial Fernando Villavicencio, acribillado a la salida de un mitin electoral en Quito, por lo que las Fuerzas Armadas reforzaron la seguridad de los locales de sufragio en todo el país.

Durante el tiempo de votación no se denunciaron actos de violencia relacionados con el proceso electoral, en un país afectado por una creciente ola de inseguridad, que hizo que 2022 cerrara con 25,32 homicidios por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta de su historia.

Entre los residentes en el exterior, donde hay más de 400.000 ecuatorianos habilitados para votar, se habían inscrito 121.594 votantes en la plataforma informática del Consejo Nacional Electoral (CNE) a las 15:45 hora local (20:45 GMT), mientras que habían podido emitir su voto un total de 44.941.

En total son ocho candidatos en la contienda para suceder al actual presidente, el conservador Guillermo Lasso, entre ellos la abogada y exasambleísta Luisa González, que busca el retorno al poder del correísmo; el exvicepresidente Otto Sonnenholzner y el exlegionario y empresario especialista en seguridad Jan Topic.

También compiten el indígena ambientalista Yaku Pérez, los empresarios Xavier Hervas y Daniel Noboa, el abogado independiente Bolívar Armijos y el periodista Christian Zurita, que tomó la decisión de asumir la candidatura de Villavicencio tras el asesinato de su colega de investigaciones periodísticas.

El sistema de voto en el exterior sufrió ciberataques desde 7 países

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, achacó en una rueda de prensa a esa causa los problemas que han denunciado ecuatorianos en el exterior para ejercer su derecho al voto en los comicios presidenciales y legislativos, así como en las dos consultas ambientalistas en sendas zonas naturales del país.

“La plataforma de voto telemático sufrió ataques cibernéticos que afectaron la fluidez para acceder a la votación", remarcó Atamaint tras precisar que dichos ataques provienen, según los informes preliminares, de India, Bangladesh, Pakistán, Rusia, Ucrania, Indonesia y China.

Sin embargo, la autoridad aclaró que “los votos consignados (en el exterior) no han sido vulnerados”, aunque no se refirió a la serie de denuncias de emigrantes ecuatorianos que se han quejado por no haber podido votar.