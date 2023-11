Conozca a la comediante Fátima Florez, la novia de Javier Milei

Comediante Fátima Florez, la novia de Javier Milei Instagram: @soyfatimaflorez

Fátima Florez aparecía en las primeras planas de los medios de comunicación de Argentina a mediados de agosto. Se difundía la noticia de su noviazgo con el candidato más votado de las elecciones primarias del pasado 13 de agosto en Argentina, Javier Milei. Este domingo 19 de noviembre, el líder de La Libertad Avanza (ultraderecha) venció al candidato oficialista, Sergio Massa.

Florez y Milei se conocieron en el programa Almorzando con Mirtha Legrand, en diciembre de 2022. La relación comenzó pocos meses después, desde entonces, no han faltado los rumores sobre si es un montaje.

“Previamente, a Milei sólo se le conoce una relación a los 47 o 48 años. Por contra, sí son conocidos sus "hijitos de cuatro patas", como los llama, sus cuatro perros mastines, clones de su fallecida primera mascota y tótem emocional, Conan”, reseña EFE.

“En una de sus entrevistas Milei fue interrogado por la relación, a lo que respondió: “Está ahí Fátima, está al lado de mi hermana. Ahí están mis pretorianas. Mire si está (todo) bien que me banca (aguanta) hablando de política", aseveró el entonces candidato y, desde el 10 de diciembre, próximo presidente argentino.

Florez y Milei se conocieron en el programa Almorzando con Mirtha Legrand AFP

¿Quién es Fátima Florez?

María Fátima Florez es una reconocida actriz, comediante y bailarina argentina, nacida el 17 de febrero de 1981 en la ciudad de Buenos Aires. Se ha destacado en el ámbito artístico por su talento en la imitación de diversas personalidades del espectáculo y la política.

Ganó popularidad por sus participaciones en programas de televisión y teatro, en los que demostró su versatilidad y habilidad para caracterizar a distintos personajes de manera cómica.

A lo largo de su carrera, ha participado en programas televisivos como ShowMatch, conducido por Marcelo Tinelli, se destacó en secciones de humor y parodias. También ha tenido participaciones en obras teatrales.

Se ha convertido en tendencia en las redes sociales por ser, probablemente, una de las mejores imitadoras de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. “Incluso cuando la invitan a entrevistas televisivas es común que le pidan que haga una rueda de imitaciones, una atrás de la otra, y ella es capaz, sin máscaras ni disfraces, de encarnar a más de una veintena de personajes”, señala CNN.

Imita desde actrices y conductoras de TV argentina como Susana Giménez, Mirtha Legrand, Moria Casán o Nacha Guevara; políticas como la actual vicepresidenta, la exgobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal y la exdiputada Elisa Carrió; y hasta figuras internacionales como Madonna, Shakira, Paulina Rubio o Xuxa, entre otras.

Ahora, Florez se transformaría en la primera dama que imita a la ex inquilina de la casa presidencial. Aunque, asegura que ella en política no se mete. La actriz confesó al diario Clarín lo siguiente: “Ay, yo de política no entiendo nada de nada. Cuando hago personajes políticos como Cristina, tengo guionistas. En lo de Lanata tenía un guionista, pero si me preguntas a mí, yo, Fátima, no creo que haya que opinar de política. En la política te ensucias”.