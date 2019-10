Los partidos británicos entran en campaña electoral tras la parálisis del "brexit"

Los partidos británicos entraron ya hoy en la campaña para las elecciones generales del 12 de diciembre, con las que esperan resolver la parálisis del "brexit", pero de las que puede salir otro Parlamento igual de fragmentado que el actual.

Un informe divulgado hoy por el grupo "Best of Britain", que hace campaña contra el "brexit", reveló que los conservadores de Boris Johnson no llegarían a la mayoría parlamentaria si el 30% de los electores pro-europeos vota de forma táctica en estas elecciones.

Aunque la campaña oficial empezará una vez disuelto el Parlamento la próxima semana, los políticos utilizaron hoy la última sesión de preguntas al primer ministro en la Cámara de los Comunes para debatir sobre sus respectivas propuestas de cara a la cita electoral, la primera en un mes de diciembre desde 1923.

Los diputados dieron anoche luz verde a este adelanto electoral, después de que el proceso del "brexit" entrase prácticamente en un callejón sin salida, ante la falta de avances en una Cámara baja fragmentada y con un Gobierno sin mayoría parlamentaria.

El proyecto de ley sobre el adelanto de las urnas entró hoy en la Cámara de los Lores (alta) y se espera que cumpla el trámite parlamentario antes del 6 de noviembre, cuando el Parlamento quedará disuelto una vez que la reina Isabel II sancione esa legislación.

Los políticos se enzarzaron en un debate marcadamente electoralista en los Comunes, donde los diputados aprovecharon también para despedir al presidente de la cámara, John Bercow, que se retira después de diez años de poner "¡Orden!" en la sala.

Tanto el primer ministro, Boris Johnson, como el líder laborista, Jeremy Corbyn, se sumieron en mutuas críticas sobre el "brexit", la financiación de la Sanidad pública o la Economía.

El líder conservador acusó a Corbyn de falta de claridad sobre si apoya o no el "brexit" y de no ayudar a concretar la retirada británica de la Unión Europea (UE), como decidió el electorado del Reino Unido en el referéndum de junio de 2016.

"Liderazgo significa defender al pueblo de este país, defender a nuestra Policía, defender a nuestra Sanidad Pública, asegurar que tiene la financiación que necesita y defender nuestra economía y a los creadores del bienestar", le dijo Johnson a Corbyn.

El líder izquierdista aprovechó, por su parte, la última interpelación al "premier" para hacer hincapié en la crisis de la Sanidad por "la falta de médicos y de enfermeras" y por unas "excesivas listas de espera para gente enferma".

Al defender su proyecto político, centrado en las nacionalizaciones, como los ferrocarriles, Corbyn adelantó hoy desde las páginas del tabloide "Daily Mirror" que el país tiene una oportunidad "única en una generación" de transformar al Reino Unido.

"Estamos poniendo en marcha la campaña más ambiciosa y radical para un verdadero cambio" en el país, agregó.

Johnson, en tanto, ha insistido en que su objetivo será "cumplir con el brexit", la frase que ha repetido hasta el cansancio y con la que espera sumar votos este 12 de diciembre a fin de alcanzar la mayoría parlamentaria que le permita sacar adelante las leyes.

Los británicos tendrán que elegir la composición de una Cámara baja compuesta por 650 escaños, pero los analistas han recalcado que de la cita de diciembre puede salir otro Parlamento igual de fragmentado que el actual, en el que Johnson tiene solo 298 escaños.

Una vez formado el nuevo Parlamento -el 13 de diciembre- los políticos tendrán plazo hasta el 31 de enero de 2020 para decidir si aprueban finalmente el acuerdo negociado entre Londres y Bruselas sobre los términos del "divorcio" británico, después de que la UE concediese al Reino Unido esa prórroga, la tercera este año.