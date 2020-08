Rebrotes de la covid-19 ponen en alerta a Europa y Asia

Como si se tratara de un acto en dos tiempos, mientras que en América el avance de la covid-19 parece seguir un curso imparable, en Europa y Asia, dos continentes que habrían cosechado éxitos en la contención del virus, ahora se encuentran en alerta ante un incremento de contagios que podrían poner en cuestión la reapertura de las economías en estas regiones.

Entre los países europeos que evidencian aumentos están Rusia, en el cuarto lugar mundial con 972,972 de contagios, y luego España, ubicado en la octava posición con 429,507, según la base de datos de la Universidad John Hopkins.

Si bien los europeos ya no encabezan la lista, están entre los 15 con mayor número de infectados pese la ralentización del brote en dichas zonas. El Reino Unido acumula 332,491 casos, siendo el número 12 en el mundo, seguido en el puesto 15 por Francia con 297,485 contagios.

Al verse las cifras de fallecidos, las islas británicas pasan a un cuarto lugar con 41,564 muertes, Italia en quinto con 35,463 e inmediatamente después están Francia –30,581 decesos–, que ya ha vuelto a registrar aumentos de más de 3,000 mil casos diarios, mientras que España –28,124 fallecidos– está sufriendo rebrotes más graves, con hasta 8,000 contagios por día, según reportes oficiales citados por AFP.

Incluso países considerados modelos en el control de la pandemia, como Alemania, han presentado picos que alcanzan los 1,500 casos al día, siendo la tasa más alta desde finales de abril. Todo esto cuando se espera la vuelta a clases en los colegios y centros universitarios en todo el continente.

Ante este escenario, París estableció esta semana el uso obligatorio de mascarilla, en tanto que el Gobierno alemán extendió hasta mediados de septiembre las restricciones de viajes turísticos intraeuropeos. Igualmente, prohibió hasta diciembre cualquier evento masivo como festivales, ferias o el uso de estadios, lo que dejará al fútbol y otros deportes sin público en lo que queda de 2020.

En Bélgica, el sexto país de Europa con más decesos –unos 9,879–, también hay preocupación, no solo por el incremento de casos sino por los rangos etarios en que se dan, afectando con mayor fuerza a los menores de 30 años.

En Asia la situación es de cautela, en tanto que países como Corea del Sur, cuyo esquema de hisopado masivo y control preciso de contactos habría sido un ejemplo en la lucha contra la pandemia, vuelve a tener incrementos de contagio similares a los sufridos en marzo, lo que obligó al cierre de los colegios, al tiempo que anunciaron sanciones severas para las personas que difundan información falsa sobre el virus.

En China, las autoridades son más optimistas luego de que en la provincia de Hubei –epicentro inicial de la pandemia– no se reportaran nuevos contagios comunitarios, solo algunos importados. Aún así, Pekín sigue con fuertes medidas en ciudades como Xinjian –oeste del país– en los que hubo aumentos, aunque aseguran están controlados.

El panorama es parecido en la ciudad de Hong Kong, viéndose poco aumento de los casos según el Centro para la Protección de la Salud de esta ciudad. Fue precisamente en esta región de China que se conoció esta semana del primer caso de una “reinfección”, es decir, un paciente que se volvió a contagiar de coronavirus tras más de cuatro meses de haber superado la enfermedad, un caso atípico por el momento y que es investigado por científicos de la Universidad de Hong Kong.

“Esto demuestra que algunas personas no tienen inmunidad de por vida (al virus) (...) no sabemos cuántas personas pueden volver a contagiarse”, comentó a France 24 el doctor Kelvin Kai- Wang To, uno de los microbiólogos que lleva la investigación.

En India, la situación es más crítica, siendo el tercer país en el mundo con el mayor número de contagios y que sobrepasó este mes los 3,3 millones de infectados; lo que se asemeja al panorama americano, en el que Brasil es la nación latinoamericana con las cifras más graves, unos 3,6 millones de contagios y 116,580 fallecidos; este solo superado por Estados Unidos que se mantiene con creces como el país con los peores números a nivel mundial: 5,7 millones de casos y 177,332 muertes.