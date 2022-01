Anciano recoge firmas para pedir a los bancos un "trato humano" con las personas mayores

Carlos San Juan de Laorden, de 78 años, que impulsó hace un mes una petición en la plataforma Change.org pidiendo un trato más humano a las personas mayores en las entidades bancarias, ha recibido "casi llorando de la emoción" la noticia sobre que el Gobierno ha urgido a los bancos a garantizar la inclusión financiera de los mayores.

"He recibido la noticia emocionado y no me oculto en decir que se me han caído las lágrimas, lo he resumido en gracias, gracias, gracias a todos los que han firmado, emoción por los que ni siquiera han podido enterarse de la campaña y mucho menos firmar, que es a los que más quiero representar", ha subrayado Carlos San Juan este viernes, en declaraciones a Europa Press.

Además, ha invitado a los ciudadanos a "que sigan firmando" porque, aunque celebra la "intención de cambiar" las cosas por parte del Gobierno, dice que hay que esperar "hasta que se traduzca en una realidad" y realmente mejore la atención a los mayores en las entidades bancarias.

"Esto es un anuncio de una intención de cambiar pero hasta que no se traduzca en una realidad, permítame que desconfíe un poquito; me alegra mucho la sensibilidad del Ministerio de ocuparse del tema, no me atrevo a decir que haya sido debido a esta reacción, no soy tan presuntuoso, pero han tendido esa sensibilidad. Pero claro, debemos seguir recogiendo firmas", ha añadido.

MÁS DE 334.000 FIRMAS

Hasta el momento, su campaña en Change.org ha conseguido más de 334.000 firmas, convirtiéndose en una de las más firmadas de la plataforma ciudadana, una repercusión que Carlos San Juan no esperaba.

"Me siento anonadado, estoy haciendo además un esfuerzo personal porque no tengo una salud boyante pero estoy haciendo el esfuerzo de sentir que sobre mis hombros ahora hay mucha responsabilidad, no lo esperaba ni remotamente, estoy emocionado, anonadado, agradecido, me faltan adjetivos para dar las gracias", ha enfatizado.

Carlos San Juan recuerda que comenzó recabando apoyos para su reivindicación entre sus familiares, amigos y conocidos "a base de insistir" pero fue con el impulso de Change.org cuando su denuncia llegó a todos los rincones de España.

Ahora, San Juan quiere una respuesta por parte de las principales entidades financieras y del gobernador del Banco de España, a quien ya han enviado la carta con su petición. "Es una entidad que nos debe amparar y dar ayuda", ha subrayado. De momento no han recibido respuesta, aunque sí se han puesto en contacto con él ya directores locales de dos entidades bancarias.

NO QUIERE DISCULPAS INDIVIDUALES

En todo caso, cuando han contactado con él estos responsables, Carlos San Juan les ha dejado claro que no quiere "disculpas individuales", pues él lucha por que "atiendan a todo el colectivo de los más vulnerables".

Así se ha pronunciado después de que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, señalara este jueves al sector bancario, en una reunión, la necesidad de adoptar medidas para garantizar el acceso de las personas mayores de 65 años a los servicios financieros.

De este modo se manifestó en un encuentro con el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, el director general de CECA, José María Méndez, la secretaria general de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), Cristina Freijanes, y el director de Conducta de entidades del Banco de España, Fernando Tejada.