Embajador de la UE en Panamá: 'Al invadir a Ucrania, Rusia destruyó la confianza que se había construido'

El embajador del bloque europeo en Panamá, Chris Hoornaert. Archivo | EFE

Rusia bombardeó ayer la capital de Ucrania y sus alrededores, lo que ha causado la muerte de al menos cuatro personas. Las delegaciones de Moscú y Kiev han dialogado este lunes por videoconferencia para intentar llegar a un acuerdo tras 19 días de guerra en los que más de 2,8 millones de personas han abandonado Ucrania, según la ONU. El Gobierno de Ucrania reporta miles de muertos y un sinfín de daños materiales.

El embajador de la UE en Panamá, Chris Hoornaert, conversa con La Estrella de Panamá sobre la postura de la organización, en una segunda entrega periodística dedicada al conflicto bélico, con un final incierto.

¿Cómo evalúa la Unión Europea la actual situación entre Rusia y Ucrania?

La Unión Europea ha expresado su preocupación por lo que se registra en Europa del Este. Nuestros principales voceros han condenado la invasión de Rusia a Ucrania. No se trata de un acto nuevo, habría que recordar los casos de Crimea y de Georgia. Rusia deja claro que no respeta ni la independencia ni la soberanía ni la integridad territorial de los países. La Unión Europea condena esta agresión, por cuanto que nosotros no estamos por los tanques de guerra, sino por la democracia, y tal cual se comporta, Rusia evidencia un totalitarismo que lesiona tanto los derechos de su población como el derecho internacional. Se puede pensar que Rusia vive en el pasado. No estamos en los años 80 del siglo XX, el mundo cambió no solo ideológicamente. La misma Unión Europea es muy diferente. Hoy somos 27 países con nuevas formas de cooperación y de convivencia pacífica porque vivimos dos guerras

¿Cómo explica la invasión?

La Unión Europea busca una buena relación con Rusia. Después de la guerra fría, muchos países que antes pertenecían a la Unión Soviética se democratizaron y ahora son miembros de la Unión Europea. Los que viven en la frontera con Rusia resienten las presiones de ese país. En el caso de Ucrania hay tres elementos geoestratégicos que sirvieron a la pasada URSS y que Rusia parece extrañar hoy: 1. acceso al mar. Aun cuando posee costas en la parte norte es hielo, y situada en el mar Negro, es posible que Rusia mire a Ucrania como una puerta de acceso al mar; 2. Ucrania siempre fue para Rusia su granero por su producción agrícola, posee además muchos recursos minerales y hay una parte de la población que habla ruso; 3. el gas siempre estuvo en el menú, porque exportaciones de gas ruso pasan por Ucrania. Ninguno de esos tres elementos, sin embargo, le dan a Rusia la autoridad para agredir a Ucrania, para invadir su territorio.

¿La relación económica de Europa con Rusia crea una interdependencia?

Es mutua. Dependemos de Rusia en algunos aspectos, pero ellos también dependen de nosotros, lo mismo que China y otros grandes jugadores en un mundo multipolar. Rusia es una nación con un gran orgullo nacional y vive al mismo tiempo con el miedo de que la invadan, debido a las experiencias con Napoleón o los nazis, pero debía entender que de parte de la Unión Europea, no existe ningún sentimiento para invadir Rusia.

Entonces, ¿por qué las bases en Alemania, Polonia, Rumania y Checoslovaquia?

No son para atacar, son para defenderse. Rusia no genera confianza. En los últimos años hemos visto muchas veces aviones militares rusos sin señal ni autorización en los cielos de Europa. ¿De qué se trata? ¿Es un juego? ¿O una forma de averiguar cómo reaccionaríamos ante una amenaza?

¿Persiste entonces una desconfianza mutua?

Con acciones como esas nos están demostrando que han estado desarrollando mucho sus recursos en los últimos años, y eso preocupa porque se trata de un régimen que no es democrático, que es autoritario, y mientras están dedicados a desarrollar su aspecto militar no han logrado diversificar su economía. Y en la propaganda, como parte de la guerra, se mantienen informaciones falsas. Porque la guerra no es solo militar, no solo es la invasión tradicional, también hay una guerra digital a través de los ciberataques, que pueden liquidar a un país o boicotear muchos aspectos de su economía. Con la invasión de Rusia a Ucrania hemos retrocedido; Rusia ha afectado seriamente el grado de avance que habíamos logrado.

¿Se va a aceptar a Ucrania en la Unión Europea?

Muchas veces hemos hablado de que Ucrania podría ser miembro de la UE. No es algo que va a pasar mañana porque ingresar en la UE implica hacer cosas antes, pero hay un acuerdo de asociación, para ayudarles a bajar tarifas, impulsar programas de cooperación, adoptar políticas de la UE; un acuerdo de asociación es una alianza jurídica de cooperación fuerte que tenemos con varios países, incluso con América Central, algunos con grandes perspectivas de asociación. No obligamos a nadie a entrar en la UE. Es derecho de cada país europeo pedirlo, y de unirse a las alianzas que quieran en general.

Rusia parece decidida a mantener las demandas hechas en noviembre pasado, ¿qué perspectivas ve a mediano plazo?

Estoy convencido de que vamos a ganar esto porque la razón no está del lado de Putin ni de Rusia. Putin y su grupo enfrentan protestas al interior de Rusia, hay suficientes oponentes allí que están secuestrados. El peligro para Putin es la democracia, no es con tanques que venimos. Por eso podemos accionar juntos y rechazar la agresión a Ucrania. Hemos regresado a una situación que creíamos superada, que creíamos que no podía existir después de la Segunda Guerra Mundial. Hemos hecho muchos esfuerzos multilaterales en el establecimiento de reglas que refuercen el derecho internacional, así como esfuerzos por el desarme para construir confianza, pero la existencia en Rusia de un estado de facto no solo ha roto esa confianza, sino que ha escogido la guerra y la violación de la soberanía, la territorialidad integral y la independencia de un país vecino, y además es responsable por actos que convierten en víctimas a quienes no debían serlo.