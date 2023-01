Alemania recuerda a las minorías sexuales víctimas de la persecución nazi

Alemania recordó hoy a las minorías sexuales víctimas de la persecución nazi en el 78 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz con un llamamiento a escuchar la historia de todos los grupos perseguidos.

En un discurso ante el Bundestag, la cámara baja del Parlamento alemán, la superviviente del Holocausto Rozette Kats consideró que "dividir a personas en categorías más o menos 'valiosas' e incluso "considerar a ciertos grupos de víctimas menos 'valiosos' que otros" al final significa sólo una cosa: "que la ideología nacionalsocialista sigue viva".

Kats, quien dijo no pertenecer a una minoría sexual, pero haber recibido de pequeña otra identidad para sobrevivir a la persecución nazi y haber llevado después una "doble vida" al optar por seguir con "la máscara de niña no judía", afirmó no haber olvidado "lo malo que es tener que negarse a sí mismo y esconderse".

"Para esto sólo hay una respuesta: todas las personas que fueron perseguidas en aquella época merecen un recuerdo respetuoso. Toda persona perseguida hoy tiene derecho a nuestro reconocimiento y protección", exigió.

Denunció que "la promesa de '¡Nunca más!' no se refería en absoluto a todos los grupos de víctimas de los nacionalsocialistas" y que minorías como la de los sinti y roma tuvieron que luchar durante décadas por su reconocimiento.

La presidenta del Bundestag, Bärbel Bas, por su parte, señaló que con la liberación hace 78 años del campo nazi de Auschwitz también recuperaron la libertad las personas hechas prisioneras por su condición sexual.

"Pero para ellos, el fin del nacionalsocialismo no supuso el fin de la persecución estatal", subrayó.

Recordó que en las dos Alemanias el artículo 175 del Código Penal que desde el Imperio alemán castigaba las relaciones sexuales entre hombres con penas de cárcel y que los nazis endurecieron, se siguió aplicando también después de 1945, y en la República Federal incluso hasta 1969 en su versión nacionalsocialista.

No fue hasta 1994 que se suprimió por completo este artículo y la anulación de las sentencias llevó todavía muchos años más, señaló Bas y recordó en un discurso el activista Klaus Schirdewahn, quien en 1964 fue declarado culpable por mantener relaciones sexuales con otro hombre y no vio retirados sus antecedentes penales hasta 2017.

Aunque el artículo 175 se refería a las relaciones homosexuales entre hombres, también las lesbianas y los transexuales sufrieron la persecución por parte de los nazis, que los consideraban "asociales", dijo Bas.

"Las minorías sexuales también esperaron en vano durante mucho tiempo el reconocimiento como víctimas del nacionalsocialismo", agregó.

Durante el acto en el Bundestag se recordó asimismo a Karl Gorath (1912-2003), que sobrevivió como homosexual a la dictadura nacionalsocialista, y a la judía lesbiana Mary Pünjer (1904-1942), detenida en 1940 por su orientación sexual, condenada e internada en el campo de concentración de Ravensbrück y asesinada en 1942 en la institución de "eutanasia" de Bernburg an der Saale.

Por otra parte, Bas señaló que muchas de las víctimas de la guerra de exterminio nazi en el este eran ucranianos y expresó su conmoción por el hecho de que también supervivientes del Holocausto hayan muerto ahora en los ataques rusos contra Ucrania.

Bas calificó de "insulto intolerable a las víctimas del nacionalsocialismo comparar la guerra de agresión rusa con la liberación de Alemania".