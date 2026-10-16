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Lotería Nacional cambia horario del sorteo de este domingo 18 de octubre

Lotería Nacional realizará el sorteo del domingo a las 5:00 p.m.
Lotería Nacional realizará el sorteo del domingo a las 5:00 p.m.
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/10/2026 14:16
Debido a las afectaciones por la actividad sísmica en Panamá, la Lotería Nacional ajustó el horario del sorteo correspondiente al domingo 18 de octubre.

La Lotería Nacional de Beneficencia informó que el sorteo correspondiente a este domingo 18 de octubre se realizará a las 5:00 p.m., debido a las demoras en los procesos de desalojo ocasionadas por el terremoto y sus réplicas en el país.

La entidad explicó que los acontecimientos sísmicos han generado retrasos, especialmente en las provincias cercanas al epicentro, lo que motivó el ajuste en el horario del sorteo.

Asimismo, comunicó que el proceso de devoluciones se llevará a cabo a las 2:00 p.m.

La institución pidió al público tomar nota de los horarios establecidos para esta jornada, en atención a las circunstancias derivadas de la actividad sísmica registrada en Panamá.

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