Diseñadora panameña llega a la lista de los 100 innovadores de Latinoamérica 2024

Mary Quintero recuerda sus primeros días como creadora de Undercover. “Mi primera colaboradora fue mi mamá y entre ella y yo íbamos al depósito a limpiar cajas y a armar los pedidos”, contó vía telefónica a MÍA. “Nos recuerdo en una oficina pequeña en calle 50 soñando y le decía a mi mamá ‘va a llegar un día donde tendremos toda la agenda llena y las actividades y viajes no pararán. Diez años después es exactamente lo que se cumplió”.

Undercover nació en 2014 “creando botas de lluvia originales y cómodas que incorporan arte y cultura, centrándose en el folclore, la flora, la fauna y los artistas invitados” según su portal web. Hoy, una década después, cuenta con un catálogo de calzado, accesorios y bolsos con un ‘look’ llamativo y lleno de color.

Además de una marca que en 2024 cumplió su primera década, su creadora cumplió otro logro antes de culminar el año: fue la única mujer panameña que logró ser parte de la lista de Bloomberg de los 100 innovadores de América Latina en 2024.

“El 16 de diciembre recibí un correo de Bloomberg anunciando que era parte del listado de este año”, explicó. “La verdad que no sabía nada. Ellos escogen a las personas con ayuda de un comité editorial. Es increíble ser la única mujer panameña y compartir el premio con dos personas más de tu país”.

Quintero se refiere al fundador de MicroSalt, Víctor Hugo Manzanillo, y al investigador Jean-Paul Carrera quienes junto a ella fueron los panameños que ingresaron en la lista de Bloomberg.

“La plataforma de Bloomberg nos ayuda no solo a posicionarnos en la región sino también en el mundo entero”, apuntó la diseñadora. “Reconoce todos los esfuerzos de este año y significa que definitivamente hay personas grandes viendo y considerando el esfuerzo que hacemos. A veces estás corriendo sin parar y no te detienes a ver lo que has logrado y es increíble que comités como este nos haya reconocido”, agregó.

Quintero reconoce que el ingresar en el listado no ha sido unicamente por mano propia sino gracias a un grupo de personas que la han respaldado en el camino. “Yo no sería nada sin mi equipo y este logro no es mío solamente, sino de ellos”.

Contó que “si bien es cierto, Undercover ha sido innovadora y muy arriesgada, el 2025 será un año en el que de verdad ofreceremos algo diferente”. En sus planes para la marca está lograr el 50% de la producción de Undercover en Panamá, contar con materiales y empaques sostenibles al igual que tecnología nueva y materiales reciclados. “Siento que el 2025 hará mucho más honor a este reconocimiento que hemos recibido por parte de Bloomberg”.

La marca que inició hace una década, ahora realiza envíos a más de 84 países entre los cinco continentes a nivel mundial y Quintero desea seguir abarcando más territorios. De hecho, afirmó que uno de los lugares a los que planea dejar huella con su marca es Corea del Sur. “Tengo varios meses aprendiendo coreano y mi sueño es llegar al país asiático en el primer semestre del próximo año ya que es un mercado bastante interesante”.

Además de tomar clases de su idioma natal, la diseñadora considera importante conocer la cultura surcoreana a fondo y se encuentra en procesos de reuniones con expertos para lograr ingresar su marca en dicho país.

“Cuando empresas grandes como Bloomberg te nombran y reconocen, hay dos caminos: ponerse cómodo o querer trabajar aun más arduamente. Undercover siempre ha optado por la opción número dos. Somos fieles creyentes de que podemos seguir innovando no solo en el 2025 sino en los años por venir”.