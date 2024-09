Dominique Pélicot testifica ante el juzgado, su esposa y otros 50 acusados

Dominique Pelicot, de 71 años, un electricista jubilado, admitió haber orquestado múltiples violaciones a su ahora expresa, Gisèle Pelicot, de 72 años. La ofrecía a un flujo constante de hombres que conoció en una sala de chat en línea y filmó las repetidas agresiones hasta su arresto por cargos no relacionados en septiembre de 2020.

Durante los próximos dos años, la policía identificó a 50 de los 83 hombres que, según dicen, fueron capturados en más de 20.000 fotos y videos recuperados de su computadora.

”Soy un violador, como los demás en esta sala”, dijo Pelicot al tribunal el martes, cuando comenzó su esperado testimonio.

Aunque el juicio masivo, que comenzó el 2 de septiembre en la capital regional de Avignon, ha cautivado a Francia, los defensores de los derechos de las mujeres esperan que el caso provoque un cambio en una sociedad que, según ellos, está sumida en el sexismo y la misoginia informal, donde solo el 6% de las denuncias de violación se procesan.

Algunos activistas fueron más allá y describieron una “cultura de la violación” que permitió a Dominique Pélicot cometer y dirigir actos atroces durante tanto tiempo. Se preguntan cuántos hombres sabían lo que estaba sucediendo en Mazan y no llamaron a la policía, ni siquiera de forma anónima. Y sospechan que el problema de las drogas y las “violaciones en citas” está mucho más extendido de lo que nadie sabe.

El juicio “se ha convertido en un símbolo de lo peor que puede hacer la violencia masculina”, dijo a NBC News Anne-Cécile Mailfert, presidenta de la Fondation des Femmes.

En una medida que rara vez se ve en Francia, Gisele Pélicot se negó a permanecer en el anonimato.

Ha sido elogiada su decisión de hacer públicos los detalles “bárbaros” que le había ocasionado el hombre que ella creía era un marido cariñoso, un padre atento y un abuelo entregado. Su acto de desafío ha convertido el juicio en la historia de su capacidad de acción en lugar de su condición de víctima.

Las cámaras la han seguido entrando al Palacio de Justicia cada mañana, con la cabeza bien alta. Su rostro ha aparecido en la portada de periódicos y revistas, una mirada decidida detrás de unas gafas de sol ahumadas enmarcadas por un flequillo cobrizo.

“Hoy estoy recuperando el control de mi vida”, testificó Gisèle Pelicot en el tercer día del juicio, que se prolongará hasta mediados de diciembre. “Muchas mujeres no tienen las pruebas. Yo las tengo”.

Los activistas han elogiado su actitud “digna, valiente y radical”, frente a las agresiones sexuales que de otro modo prosperan silenciando a las mujeres con vergüenza y miedo. Y el fin de semana pasado, miles de simpatizantes en París, Burdeos, Marsella y otras ciudades se manifestaron en apoyo de la mujer que muchos esperan que impulse a otras víctimas a presentarse y aliente a la policía a perseguir con mayor agresividad los casos de agresión sexual.

De pie en un podio frente a cinco jueces, Gisèle Pelicot, que sufrió años de lapsus de memoria causados por altas dosis de antidepresivos machacados en su comida y bebida, habló con una voz clara y fuerte.”No es por mí que estoy testificando, sino por todas las mujeres que sufren sumisión química”, dijo, utilizando el término que según la ley francesa se refiere a drogar a una víctima y se considera una circunstancia agravante, con un máximo de 20 años de prisión.

A pocos metros de distancia, su ahora exmarido se desplomó en una caja de cristal construida para contener a 18 acusados que no fueron liberados bajo fianza. Muchas de las casi tres docenas de personas que habían sido liberadas estaban sentadas entre los espectadores y los periodistas, muchas con los ojos fijos en el suelo.

Aunque un hombre dijo a los investigadores que “era como violar a un cadáver”, muchos dijeron a la policía que creían que la esposa fingía estar dormida, como una ‘swinger’ que participó voluntariamente.

Otros dijeron que era suficiente con que el marido consintiera. Mientras que muchos están acusados de violar a Gisèle Pelicot una vez, otros están acusados de hasta seis agresiones. El periódico Le Figaro informó que 35 hombres dijeron que no consideraban que sus acciones fueran una violación, y solo 14, cuando se les confrontó con las imágenes, dijeron que lamentaban lo que hicieron.

La mayoría de los hombres son rostros familiares en las ciudades cercanas a Mazan. Tienen entre 26 y 74 años e incluyen camioneros y comerciantes, un bombero, un enfermero, un soldado, un guardia de prisión y un periodista. La mitad de los hombres tienen familia. Uno es un futuro padre. Entraron al tribunal arrastrando los pies como si se plegaran sobre sí mismos, vestidos con sudaderas con capucha, gorras y máscaras como las que se utilizaban durante la pandemia del Covid.

“Me consideraban como una muñeca de trapo”, dijo Gisele. “Como una bolsa de basura”.

Los abogados defensores se han quejado ante el tribunal de que sus nombres, que normalmente no se hacen públicos antes de la condena, han sido publicados en Internet y sus familias han sido acosadas.

“Todo el mundo sabe quiénes son”, dijo Blandine Deverlanges, fundadora del grupo activista Amazones d’Avignon, que ha encabezado las protestas frente al juzgado. “Están en todas partes. Vas a la panadería y hay dos. Vas a la cafetería y hay cinco, y así sucesivamente”.

El martes, Dominique Pelicot, apoyado en un bastón, entró cojeando en el juzgado y se sentó en un sillón azul para dar su testimonio, que será crucial en los casos de los otros acusados. La semana pasada, se perdió gran parte de los procedimientos debido a lo que su abogado dijo que eran cálculos renales y una infección.

“Ellos sabían todo, no pueden decir lo contrario”, dijo Dominique Pelicot, rogando a su familia que lo perdonara. “Ella no se merecía esto”, dijo sobre su esposa.

“Yo tenía una adicción, tenía necesidades”, dijo. “Y me avergüenzo”.

Dominique Pelicot documentó meticulosamente los ataques, etiquetó cada uno por nombre y fecha y los guardó en una carpeta maestra titulada “Abuso”. La policía dijo que ese conjunto de imágenes les permitió descubrir un círculo cada vez más amplio de abusadores y otra víctima.

El único hombre en el juicio que no está acusado de agredir a Gisèle Pelicot es Jean-Pierre Maréchal, de 63 años, un camionero jubilado de Montségur-sur-Lauzon, a una hora en coche de Mazan, que según la policía obtuvo drogas de Dominique Pelicot y copió sus métodos, añadiendo drogas a la comida de su esposa y modificando la dosis hasta que consiguió la correcta.

Maréchal está acusado de violar repetidamente a su esposa y ofrecerla a Dominique Pelicot, que supuestamente aparece grabado en al menos tres de las 12 agresiones que involucraron a la mujer, que ahora tiene 53 años y es madre de cinco hijos.

”Admito los hechos”, dijo Maréchal al tribunal.

Al igual que con los otros acusados, los fiscales dicen que Dominique Pelicot conoció a Maréchal en un sitio web que desde entonces ha sido cerrado, después de que se lo implicara en 23.000 investigaciones criminales. En una sala de chat del sitio llamada “sin su conocimiento”, Dominique Pelicot utilizó los nombres de usuario “pervertido” y “dominador”.

A diferencia de Gisèle Pelicot, la esposa de Maréchal, una mujer de 53 años no presentó cargos contra su marido ni se divorció de él “por mis hijos”. La semana pasada, entre lágrimas, declaró que “todo era maravilloso” con su marido, al que todavía “tiene cariño”. Y añadió: “Es inconcebible que haya hecho esto”.

Además, Dominique Pelicot está acusado de tomar fotografías secretas de sus dos nueras desnudas y de grabar a su única hija, Caroline Darian, inconsciente en una cama con la ropa interior de su madre. Darian, de 46 años, que ha llamado a su padre un “monstruo” y cree que la drogaron, publicó un libro sobre el caso en 2022.

En el estrado, Gisèle Pelicot agradeció a los agentes de policía que “me salvaron la vida” cuando la citaron a la comisaría en noviembre de 2020 y le dijeron que el hombre que ella creía que era un “supertipo” había estado grabando sus violaciones desde julio de 2011.

Dos meses antes, Dominique Pelicot había sido detenido mientras su mujer estaba fuera de la ciudad, sorprendido intentando filmar bajo las faldas de tres mujeres en un supermercado local. Los investigadores sospechosos registraron entonces la casa de los Pelicot y encontraron un escondite de imágenes que databa de hace una década.

Este tipo de seguimientos no se producen con la suficiente frecuencia, afirman los activistas. Desde que el movimiento #MeToo generó conciencia sobre la violencia sexual, las denuncias por violación en Francia casi se duplicaron, pero los investigadores solo investigaron el 6% en 2021, dijo Mailfert, y agregó que hoy en día hay menos condenas por violación en Francia que en 2007.

De hecho, Dominique Pelicot ya había sido arrestado antes, atrapado en un supermercado a las afueras de París en 2010, usando una cámara-bolígrafo para filmar debajo de las faldas de las mujeres. Fue liberado con una multa de 100 euros y su esposa nunca fue informada del delito.

“Si lo hubiera sabido”, dijo Gisèle Pelicot, “habría estado alerta”, y eso pudo llevarla a cuestionar la pérdida de memoria que experimentó (temía demencia o Alzheimer), junto con la pérdida de cabello, la fatiga y una serie de problemas ginecológicos. Aunque uno de los hombres acusados de violarla es VIH positivo, ella ha dado negativo en las pruebas.

Las muestras de ADN en ese caso de París llevaron a un equipo de casos sin resolver a vincular a Dominique Pelicot con un intento de violación en 1999 de una mujer de 20 años, que luchó contra su atacante. También está siendo investigado en relación con la violación y asesinato de una joven de 23 años en 1991. Ambas víctimas eran agentes inmobiliarios en París y sus alrededores, que mostraban apartamentos en venta.

“Tenemos una cultura de violación muy fuerte en Francia”, dijo Valentine Rioufol, de 61 años, vicepresidenta del grupo Dare To Be Feminist, haciéndose eco de Mailfert y otros activistas. “Es hora de que el sistema de justicia haga su trabajo”.

Mientras esperaban a que les permitieran entrar en una sala de audiencias contigua donde se estaba transmitiendo el juicio, Rioufol y Salma Sabri, de 38 años, una maestra de secundaria que trajo a su hija de 12 años, señalaron el comportamiento cotidiano que creen que “normaliza” la misoginia, como los chistes sexistas que se explican como “humor francés”.

“Cuando viajo veo la diferencia”, dijo Sabri. “Por ejemplo, en Canadá, este tipo de bromas no están permitidas”, dijo Sabri, que vivía en Montreal.

No todo el mundo está de acuerdo.

En un café en el centro de Mazan, donde los Pelicot se retiraron a una casa cómoda con un gran jardín y piscina en 2013, Stephanie Vincent, de 45 años, y su tía se burlaron de la noción de cultura de la violación.

“Aquí no tenemos miedo”, dijo Vincent, desestimando el caso como una “perversidad” atípica. Dijo que no conocía a los Pelicot y que no conocía a nadie que los conociera.

Detrás de la barra, la propietaria Charlotte Flegon, de 28 años, dijo que todo el mundo conoce a alguien relacionado con el caso. Se maravilló de cómo un abuso tan “atroz” pudo continuar durante tanto tiempo sin ser detectado. Dominique Pelicot obtuvo cientos de medicamentos recetados de su propio médico, que se negó a hablar con la policía.

“La gente no quiere involucrarse”, dijo Flegon. “Alguien debería haberlo sabido”.

Una de las habitantes del pueblo que no regresará es Gisèle Pelicot. Se fue de casa con dos maletas llenas de “todo lo que quedaba de 50 años” de la vida que construyó con su amor de la infancia.

“Ya no tengo identidad”, dijo Gisèle, que ha recuperado su apellido de soltera.

“La fachada es sólida, pero por dentro es un campo de escombros”, dijo al tribunal. “No sé si algún día podrá reconstruirme”.