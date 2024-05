El sueño de un ‘sí, acepto’

De pequeñas, muchas niñas sueñan con ese día especial en el que vestidas de blanco juran amor eterno a su novio, “hasta que la muerte los separe”. Algunas por la creencia en el amor duradero y otras por la idea de sentirse como unas verdaderas princesas. En ese momento comienza una vida en pareja, con muchos anhelos y planes a cuestas.

Lo que sucede en un abrir y cerrar de ojos por lo general toma meses preparar. Entre las tarjetas de invitación, el vestido de novia, seleccionar el ‘catering’, escoger el lugar perfecto, la música, las flores (...) se convierte en una actividad de tachar quehaceres mientras evitas no pelear con tus seres queridos porque casi todos quieren opinar.

Lo cierto es que el matrimonio representa mucho más que una noche rodeada de familiares y allegados, lucir las flores más caras o bailar hasta el amanecer. Representa entender que, a pesar de que seguiremos siendo individuos con nuestros propios sueños y metas, ahora casi todo será compartido. La vida se reflejará por las decisiones que se toman entre pareja y qué tanto dejan que las cosas los afecte o no.

A mis 26 años no prometo conocer mucho de ese tipo de amor, pero lo he visto en personas muy cercanas. Creo que significa dejar atrás el egoísmo y pensar en el otro. Entender que cuando existe un problema, no se trata de quién discuta más para salir victorioso, sino que ambos tienen una situación por la cual dialogar y tomar una decisión.

Esta edición de MÍA cuenta un poco sobre ese día especial: los vestidos de tendencia, el famoso efecto ‘bridezella’, el trabajo de los maquilladores, cómo mantener la llama encendida con el pasar de los años y consejos matrimoniales. Además, la sección de Vida en Balance habla sobre la ansiedad y cómo afrontarla de forma sana.

Estamos en mayo, mes cuando mucha gente se casa, pero también es la celebración de la etnia negra, por ello Destino ‘Foodie’ pone el foco a la gastronomía de Colón.

¡Espero disfruten esta nueva edición!