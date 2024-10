‘A Very Royal Scandal’, la miniserie sobre la entrevista al príncipe Andrés que sacudió a la realeza británica llegará a Universal+

En una nota de prensa compartida a este medio, se anunció el estreno en Latinoamérica de A Very Royal Scandal el próximo 25 de octubre. La miniserie muestra el detrás de escena de una de las entrevistas más escandalosas de la última década.

En 2019, la periodista de la BBC, Emily Maitlis (interpretada por Ruth Wilson) preparó junto a su equipo del Newsnight una pieza periodística que causó revuelo en el mundo y sobre todo, los miembros de la realeza inglesa. Se trató de una conversación cara a cara y one-on-one en Buckingham Palace con el príncipe Andrés de Inglaterra (interpretado por Michael Sheen) quien buscaba un espacio para aclarar su vínculo con Jeffrey Epstein.

La serie creada por Jeremy Brock (The Last of Scotland) y dirigida por Julian Jarrold (The Crown) también recrea la famosa entrevista que fue catalogada como un “desastre mediático” por cómo arruinó la imagen del hijo de la reina Isabel II a quien se le notó incómodo durante los 50 minutos que duró la conversación frente a las cámaras.

Brock afirmó que A Very Royal Scandal “pone el foco en el viaje profesional y personal de la periodista Emily Maitlis hasta su aclamada entrevista al príncipe Andrés” que se realizó en medio de las acusaciones en su contra de abuso sexual.

Este suceso fue un golpe duro para la corona británica pues, si bien la monarca de aquel entonces había dado permiso a su hijo de dirigirse a los medios, su manejo de la entrevista fue mundialmente golpeado. Debido a los resultados, el príncipe Andrés fue apartado de sus deberes como miembro de la familia.

“Fuimos a entrevistarlo sabiendo que teníamos una sola oportunidad de hacerlo hablar, de obtener su palabra, y lo logramos”, recordó Maitlis sobre un logro periodístico que marcó un antes y un después en su carrera como comunicadora.