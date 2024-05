Kendall Jenner protagoniza la portada de Vogue

Riviera Nayarit se define hasta el momento como uno de los destinos favoritos entre las celebridades e influenciadores ya que según explicó el medio mexicano Informador, el mismo ofrece “una combinación de belleza natural, lujo y diversidad cultural”.

Bajo este concepto, la estrella del ‘reality’ y modelo estadounidense, Kendall Jenner, visitó el estado mexicano donde se ubica el corredor que se extiende a lo largo del Océano Pacífico con el objetivo de protagonizar la portada de la revista Vogue en su edición de verano 2024.

La sesión fotográfico se llevó a cabo en el hotel Mandarina One and Only que ubica en Lo de Marcos, lugar relleno de playas.

La edición de Vogue celebra los 10 años de Jenner en la industria del modelaje, carrera que inició en 2014 cuando participó de las pasarelas de Marc Jacobs. El reconocimiento y trabajo que ha abordado durante este tiempo, ha convertido a la hermanastra de las Kardashian como la modelo mejor pagada del mundo durante seis años y una comunidad de 294 millones de seguidores en la red social de Instagram.

En la entrevista exclusiva, Jenner compartió sobre su trayectoria profesional, la relación entre su familia, sus inseguridades y desafíos personales al igual de cómo los ha enfrentado.

Fue fotografiada por Piggot en Lo de Marcos al lucir vestidos auténticos y trajes de baño que iban de acorde con un efecto de un fondo de agua y el paisaje de la cordillera mexicana.

Además de lugares paradisíacos, el medio mexicano citó Riviera Nayarit como uno de favoritos de los extranjeros por su diversidad gastronómica y la diversidad de actividades que el mismo ofrece como la navegación en yate, el senderismo, la pesca deportiva, el ‘surf’ y el ‘kitesurfing’.