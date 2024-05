Recuerda los looks más icónicos de los Met Gala

El evento sostendrá una exposición desde el 10 de mayo hasta el 2 de septiembre del año en curso en el New York Metropolian Museum bajo la temática “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” (en español: “Bellas durmientes: el despertar de la moda).

4) SARAH JESSICA PARKER en 2006: Uno de los looks más icónicos de la emblemática Carrie(protagonista de Sex & the City), se dio en 2006, cuando la actriz hizo su entrada triunfal del brazo del diseñador Alexander Mc Queen. Su look era mágicamente perfecto para Anglomanía, la temática de ese año, ambos lucieron vestidos en composé con tartanes rojos.