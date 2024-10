Un tatuaje para sanar heridas

El 20 de enero, a Thais Wever le detectaron cáncer de mama. Posteriormente, le hicieron una mastectomía radical del seno izquierdo. Tras terminar su tratamiento de radioterapia, en septiembre de 2023, le dieron el alta. “Fue desagradable. Esta enfermedad no se la desearía a nadie”, dijo Wever durante una entrevista con MÍA.

Ya había culminado ese proceso y se miraba constantemente -muy triste- aquella zona.

Pero, a Thais Wever le llegó la oportunidad de convertir la cicatriz en arte. Mediante una convocatoria de Laura Gutiérrez, tuvo la oportunidad de ganarse un tatuaje de los cinco que obsequió la artista para mujeres que habían sido intervenidas quirúrgicamente.

Aquel doloroso recuerdo es un jardín que resguarda flores y pájaros. “Las flores son en honor a mi madre. Los pajaritos representan la libertad. Me siento libre. Estoy viviendo mi día a día”.

“El tatuaje representa el cierre de este ciclo. Representa la aceptación, el amor propio. Cuando me miro no veo esa cicatriz, vacía, simple, aburrida. Ahora veo mis flores, los pajaritos. Eso me llena de satisfacción”, destacó.