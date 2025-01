Si hay algo que caracteriza a Fulvio Miranda es su manera de ser desenfadada y auténtica. Nació en Chiriquí y a los 19 años dejó la universidad para dedicarse a cocinar. Desde entonces no ha parado de hacerlo, no solo en su restaurante, sino en varios de la región en compañía de sus colegas. Su otro yo es músico y es vocalista de la banda Vieto Sound System. Si no canta, no cocina y viceversa.

Antes de ser propietario de Cantina del Tigre, fundó Esa Flaca Rica hace poco más de diez años, un reconocido negocio de hamburguesas que ya alcanza 8 sucursales en diversos puntos del país.

En pandemia empezó a vender ceviches que repartía personalmente a sus clientes y así nació Cantina del Tigre. Más tarde abre su primer local en el anexo de una casa de San Francisco, un espacio improvisado que pronto se quedaría chico, gracias a la exitosa acogida del público. En 2022 entró a la lista extendida de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica en el puesto 76; al año siguiente subió al número 25, ubicándose en el ranking de los 50 junto al restaurante Maito, y actualmente se encuentra en la casilla 40 (2024).

“Ya haber entrado a la lista extendida significó un logro para la Cantina. Esto nos permite promocionar al país entre todos, cada vez que alguien nos menciona en algún artículo de prensa llegamos a personas que están buscando hacer turismo gastronómico y vienen a Panamá”, cuenta Miranda.

Hoy en día, Cantina del Tigre continúa sirviendo platos que reflejan la rica mezcla de la cocina panameña, desde la pesca afroantillana hasta el saus, los ceviches -el de mamón chino ya es una insignia-, el guacho y el tamal de arroz con langostinos, entre otros. Aunque el concepto del restaurante es bastante casual e informal, Miranda trabaja en el desarrollo de un menú degustación y pronto abre El Búnker, un espacio que servirá de sala de espera dentro de la Cantina con menú de tapas y cocteles.

“Hay que empezar por hacer bulla en la casa y abrirle los ojos al panameño para que se sienta orgulloso de lo que tiene. Además de restaurantes, tenemos experiencias gastronómicas en el interior como, por ejemplo, la que hace Madre Tierra, las giras de Endémico Lab, la finca de Coquira Soil en Chepo y la de Lamastus en Boquete. Turigastro, la Cámara de Turismo Gastronómico, será un vehículo para sentarnos en la misma mesa, dar ideas, crear más experiencias y hacer más ruido”, apuntó el chef.