Jennifer Lawrence esá embarazada de su segundo bebé

Jennifer Lawrence está ansiosa por ser mamá de dos niños.

La actriz de No Hard Feelings, de 34 años, reveló el domingo 20 de octubre que ella y su esposo Cooke Maroney, de 40 años, están esperando su segundo bebé juntos, dos años después de que la pareja le diera la bienvenida a su hijo Cy en febrero de 2022.

El lunes 21 de octubre, una fuente le dijo en exclusiva a la revista estadounidense, PEOPLE, que Lawrence está “encantada de estar embarazada nuevamente”.

“Le encanta ser mamá”, dice la fuente. “Está emocionada de estar embarazada nuevamente. Para ella, es el momento perfecto. Su hijo tendrá 3 años cuando llegue el nuevo bebé”.

La fuente también comparte que ella y Cooke, quienes se casaron en octubre de 2019, están en un gran momento en su relación.

“Ella está muy feliz con Cooke”, agrega la fuente. “Son geniales juntos. Él es muy tranquilo y eso se le contagia”.

La estrella de Los Juegos del Hambre anunció su embarazo a través de una publicación y un artículo de Vogue en Instagram el domingo 20 de octubre.

“¡Felicitaciones a Jennifer Lawrence! La actriz ganadora del Oscar dará la bienvenida a su segundo hijo con su esposo, el galerista de arte Cooke Maroney”, escribió la revista en el pie de foto de la publicación, y agregó que los representantes de Lawrence habían confirmado la feliz noticia al medio.

En una entrevista de junio de 2023 con Interview Magazine, Lawrence habló con la actriz Cameron Diaz, de 52 años, sobre cómo el hecho de tener a su hijo influyó en sus sentimientos hacia los paparazzi.

“Hago lo mejor que puedo”, respondió cuando Díaz le preguntó cómo protege a su hijo. “Estaba muy nerviosa cuando estaba embarazada. Me estaban tomando fotos con los paparazzi y pensé: ‘¿Cómo diablos no voy a perder la cabeza con estos tipos cuando estén tomando una foto de mi bebé?’ “

“Luego, cuando él estuvo aquí, me di cuenta de que mi energía es más importante para él que cualquier otra cosa”, explicó Lawrence. “Así que si él siente que estoy ansiosa antes de salir de casa, o que estoy enojada cuando estamos afuera, eso lo va a impactar”.

“En realidad ha sucedido lo contrario, me he vuelto un poco más zen y un poco más relajada al ser fotografiada porque no tengo otra opción. Simplemente hay que aceptarlo, respirar profundamente y caminar. No quiero que él herede la ansiedad y la ira que tengo yo”, concluyó.