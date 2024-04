Las celebridades que se han separado de la pantalla y ahora mantienen trabajos diurnos ‘típicos’

Si bien algunos de los actores con los que las personas crecen viendo en cámara desde temprana edad continúan siendo parte de ella después de tantos años, existen otras celebridades que optaron por desaparecer del ojo público y dedicarse a perseguir otras pasiones.

Revista MÍA te comparte una lista de algunos personajes que estuvieron en Hollywood pero decidieron abandonarlo para asumir otras profesiones.

Lucas Babin – Abogado

El actor, mejor conocido por interpretar a Spider en School of Rock, se convirtió en fiscal de distrito en el condado de Tyler, Texas, en 2019. Esto siguió a años de trabajar con Sutliff & Stout, un bufete de abogados de lesiones y accidentes. Lucas ha utilizado sus conocimientos legales para acusar a Netflix por supuestamente distribuir contenido lascivo durante el lanzamiento de Cuties. “Algunos ven la acusación de Netflix como una señal de que Lucas Babin está buscando un cargo más alto”, dice Variety.

Jennifer Stone – Enfermera

La exactriz conocida por interpretar a Harper Finkle en “Los Hechiceros de Waverly Place” dejó la actuación para estudiar una carrera en enfermería. Anunció su graduación en diciembre de 2019 y en abril de 2020 reveló que era oficialmente una enfermera titulada que trabajaba en primera línea en medio de la pandemia de COVID-19.

Además de su trabajo como enfermera de urgencias, Stone también es copresentadora de Wizards of Waverly Pod con su ex coprotagonista, David DeLuise.

Clayton Snyder – Agente Inmobiliario

Consiguió su primer papel en 2001 como Ethan Craft, el amor platónico de Lizzie McGuire, en el programa de Disney Channel junto a Hilary Duff. Snyder interpretó al personaje en ambas temporadas del programa, así como en la película de 2003, y a pesar de un breve espacio en su página de IMDb, continuó actuando hasta la década de 2010 y su papel más reciente fue una película para televisión de 2021 titulada The Maltese Holiday.

Antes de que finalmente se descartara el tan esperado reinicio de Lizzie McGuire, se decía que el personaje de Ethan estaba apareciendo.

Actualmente, Snyder trabaja como agente de bienes raíces en California, según su Instagram.

Kay Panabaker – Cuidadora de zoológico

Después de años de trabajar como actriz infantil con papeles en “Summerland” y “Phil of the Future”, y más tarde en la serie “No Ordinary Family”, Kay Panabaker se alejó de las cámaras y centró su atención en los animales.

En una publicación compartida en Instagram en mayo de 2022, Panabaker dijo que habían pasado siete años desde que se convirtió en cuidadora del zoológico de Walt Disney World.

En una entrevista con la revista Naperville en 2016, la ex actriz habló sobre su papel en el parque de Disney y explicó que trabaja con varios animales, incluidos cabras, ovejas, elefantes, puercoespines, zorrillos, burros, vacas, loros, aves rapaces y zarigüeyas.

Al hablar de por qué decidió dejar el mundo del espectáculo, Panabaker dijo que sintió que estaba perdiendo entusiasmo por el trabajo, específicamente después de una experiencia en el set con un productor que le pedía que perdiera peso. Dijo que mientras continuaba audicionando en Los Ángeles un poco después de eso, “la pasión no estaba ahí”.

Jeff Cohen – Abogado

El primer papel cinematográfico de Jeff Cohen llegó en “The Goonies” de 1985 como Chunk, junto a Data de Ke Huy Quan. Casi 40 años después, aunque Cohen se alejó de las cámaras y su último crédito fue “Perfect Harmony” de 1991, los dos trabajaron juntos nuevamente cuando Quan estaba arreglando su contrato para “Everything Everywhere All at Once” y contrató a Cohen, ahora un abogado de entretenimiento para representarlo.

”Cuando el productor de nuestra película estaba tratando de llegar a un acuerdo, dijo que nunca imaginó que tendría que hablar con Chunk y Data para su película”, bromeó Quan sobre la improbable reunión en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Bridgit Mendler – CEO

Bridgit Mendler asumió varios roles en series y películas de Disney Channel como “Good Luck Charlie”, “Wizards of Waverly Place”, “Jessie” y “Lemonade Mouth”. En 2012, lanzó su sencillo debut “Ready or Not” antes de su primer álbum Hello My Name Is.... Su último EP y gira hasta la fecha se produjo en 2016 con Nemesis, antes de poner en pausa su carrera musical.

Asistió a la Universidad del Sur de California y fue nombrada como uno de los becarios del director del Laboratorio de Medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts de 2017. Comenzó un programa de posgrado al año siguiente en MIT.

Trabajó para obtener un doctorado en filosofía pero aclaró que lo había puesto en pausa. En marzo de este año publicó que le faltaban dos meses para completar su doctorado en derecho. En febrero de 2024 anunció que es la directora ejecutiva de un ‘startup’ con la misión de crear una “autopista de datos entre la tierra y el espacio”. También compartió que es madre después de acoger y luego adoptar a un niño que ahora tiene 4 años.

Reed Alexander - Corresponsal de entretenimiento

Conocido por su papel de Nevel Papperman en iCarly, Reed Alexander es ahora corresponsal de entretenimiento para Insider (anteriormente Business Insider). El exactor obtuvo una licenciatura en estudios de medios y periodismo televisivo de la Universidad de Nueva York, y también se graduó con una maestría en ciencias en periodismo en la Universidad de Columbia en 2020, después de haber realizado prácticas en lugares como CNN.