FIFA abre expediente contra Manuel Arias, presidente de Fepafut

La FIFA ha informado que ha procedido a abrir una investigación contra Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol.

“El Comité Disciplinario de la FIFA ha abierto un expediente contra el presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias Corco, a quien la cámara de adjudicación del Comité de Ética de la FIFA le había prohibido participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol durante seis meses”, dice la nota del mayor organismo de fútbol mundial.

En enero de este año, la FIFA había anunciado que Arias estaba siendo sancionado por 6 meses hasta el 14 de julio del 2025, período en el que no podía participar en actividades relacionadas al fútbol federado.

La sanción contra Manuel Arias se generó debido a una declaraciones con ‘uso indebido del lenguaje’ en relación a Marta Cox, jugadora de la Selección de Panamá Femenina.

En este momento, FIFA esta investigando “un posible incumplimiento del artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA por el presunto desacato a la decisión mencionada, dictada por la cámara de adjudicación del Comité de Ética de la FIFA”.