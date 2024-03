Perfil de las 25 mujeres que transforman el país

CULTURA

Sandra Sandoval, cantante típica

Nació el 10 de abril de 1970, en Monagrillo, provincia de Herrera, en una familia donde se respiraba música típica. Desde muy pequeña, la hija de Luis Sandoval y Dolores Salamín (doña Lola) ya cantaba canciones del género. Su desarrollo musical siempre estuvo muy ligado al de su hermano, Samy, quien también desde niño aprendió a tocar el acordeón. Acompañada por su hermano y su padre, desde los nueve años Sandra cantaba en festivales y comenzaba a recibir invitaciones para otras provincias, como Los Santos, Coclé y Chiriquí. En su juventud conquistó el corazón de los amantes de la música típica, sobre todo de los jóvenes, quienes la veían a ella y a Samy como referentes de la evolución de este género. Con una voz enérgica, bailes sensuales y mucho ritmo, Sandra Sandoval le puso su sello personal a éxitos típicos como “La gallina fina”, “Oiga el viejo pa’jodé” y “Lo que no da se deja” ... y algunos más recientes como “El baile de la coneja” y “Candela y Mermelada”. Su voz trascendió las fronteras de Panamá. Ha realizado conciertos en países como Estados Unidos, República Dominicana, Bélgica, Países Bajos, Colombia, Chile, entre otros. Ha vendido más de 30 mil discos y posee un disco de platino. Pero más allá de las tarimas, Sandra también cumple el rol de madre: Kamila Yael y Luis Esteban Flores son sus dos hijos. Ella es una cantante profesional, pero tiene su título universitario de abogada. “Hay que estudiar muchachos, hay que estudiar”, expresa. En enero de 2024 cumplió 40 años de trayectoria artística. “Desde cualquier profesión las mujeres podemos transformar Panamá, siempre y cuando se haga con pasión, dedicación y honestidad”.

Idania Dowman, cantautora

La Dama del Jazz de Panamá ha representado al país en festivales y eventos especiales en Barbados, Trinidad y Tobago (dos veces), Colombia, Perú (2 veces), Costa Rica, Estados Unidos (New York, Miami, Manhattan), Dubái, Marruecos y Argentina. Ha participado en festivales panameños como el Panamá Jazz Festival de Danilo Pérez en diferentes ocasiones, Boquete Jazz & Blues Festival también en diferentes ocasiones y en el Festival Nacional de la Tamborera Ricardo Fábrega. Ha tenido el honor de abrir conciertos para artistas como: Gloria Gaynor, Raúl Di Blasio y Kenny G, entre otros. Recibió un doctorado en Arte por su Trayectoria en la Música, Arte y Cultura del United Graduate College and Seminary International (Washington DC), College of Art and Entertainment Department. Ha recibido distintos reconocimientos por parte de la Universidad de Panamá y premios como el Golden Star Awards (Perú), el Limón Roots Awards (Costa Rica) y el Premio Estrella de Concert 2024 (Argentina). En la actualidad cuenta con tres grupos musicales: The Emotions, Grupo Caché y The Black Diamonds. “La mujer aporta a la transformación del país a través de la cultura desde el núcleo familiar, enseñando e inculcando valores, éticas y todo aquello que engloba el sector. Esto lo impulsa a diferentes escenarios como las escuelas y el ámbito profesional. El núcleo familiar es la base de nuestra sociedad y de ella vienen las primeras directrices, por ende, el aprender, valorar y defender nuestra cultura es de familia y de allí se encadena todo lo que forma a una persona”.

Ela Urriola, escritora

Poetisa, pintora, filósofa y activista contra la violencia infantil. Urriola es doctora en filosofía por la Karlová Univerzita (Praga, República Checa); profesora de filosofía, bioética y estética en la Universidad de Panamá. Es académica numeraria de la Academia Panameña de la Lengua, Miembro del Comité Asesor de Redbioética-Unesco y del Comité de Bioética de la Universidad de Panamá. Ejerce como presidenta de la Red de Mujeres Filósofas de Panamá- SAFO, vicepresidenta del Consejo Nacional de Escritores y Escritoras de Panamá (desde 2023). Ha sido publicada en antologías de poesía y narrativa dentro y fuera de Panamá; su poemario “El vértigo de los ángeles” (2019), con ilustraciones suyas, es un trabajo contra la pederastia y la violencia infantil, el cual ha sido musicalizado e interpretado por la Orquesta de Guitarras de Atlixcayotl. Es coautora del rescate histórico literario “Columna literaria: Una columna para la nación”, el cual es un trabajo que retoma el aporte de la generación de 1958 que luchó, desde la palabra y la acción, por la soberanía. Ha publicado poesías, prosa y ensayos, que la han hecho merecedora de tres premios nacionales de literatura “Ricardo Miró” y otros galardones. ” La mujer puede transformar el país dentro y fuera del gremio, porque la cultura es conciencia y expresión, es lo cotidiano y lo universal. Desde el sector es posible fortalecer iniciativas, conectar la identidad, la creatividad y la educación: solo así tendremos una sociedad más humana, más cercana a sus raíces y a la universalidad. Hay que trabajar cada día sin dejar de soñar”.

Moyra Brunette, coreógrafa y empresaria

Posee 35 años de experiencia en el mundo de la danza. Es fundadora de la primera Academia de Danzas y Expresiones Artísticas en la ciudad de Colón y directora de uno de los mejores cuerpos de bailes del país (Los Moyra’s Dancers). Fue asesora de baile y coreógrafa de cada show de “Vive la Música”, en sus cinco versiones, al igual que jurado del megaproyecto “Muévelo” en sus tres versiones. Es la coreógrafa oficial de Erika Ender, coach de baile en “TalenPro” por cinco años consecutivos al igual que en Versus y jurado de “Dancing with the Stars”. Fue la coreógrafa del video musical internacional “Duele el corazón” del cantante español Enrique iglesias, de la primera puesta en escena de “Peras en el Huerto” y asistente de coreografías en la segunda puesta en escena de la obra. Trabaja para la Fundación El Arca en Colón, Fundet. Es activista y luchadora por los valores de la juventud marginada. Participó de la apertura cultural de la OEA, evento realizado en el 2007, del show de verano de la ACP 2006, 2007. También es exbailarina del gran ballet de Venevisión en Caracas, Venezuela. “Las mujeres pueden impactar de manera positiva nuestra sociedad. Solo es tener voluntad y entender que nuestras acciones se ven siempre reflejadas en el entorno. Siempre el arte y la cultura serán esa arteria sensible que le da oxígeno a la humanidad”.

Marisabel Bazán, artista multidisciplinaria

Artista panameña que vive y trabaja en Los Ángeles, conocida por su colorida obra orgánica y sus instalaciones públicas. Como artista interdisciplinaria emplea pintura, técnica mixta, escultura, el vídeo y el arte interactivo para crear obras audaces y expresionistas, reflexionando sobre la salud mental, la metamorfosis y el espíritu humano, inspirada por su comunidad urbana. Su trabajo ha sido exhibido en las Naciones Unidas (Ginebra), el Museo de Arte de Lancaster (Lancaster, EE. UU.). También instalaciones públicas como “Dream Big”, en Times Square (Nueva York), “Dance of the Butterflies” encargada por la Comisión de Asuntos Culturales y Artísticos de West Hollywood (LA) y “Il Cammino Della Farfalla”, en las famosas escaleras de La Cresta en ciudad de Panamá, entre otras. Marisabel es conocida también por sus asociaciones humanitarias, que incluyen la escultura de mariposas de siete pies de altura “Ananda”, encargada para apoyar la Campaña de Cero Discriminación VIH/sida 2016 de las Naciones Unidas, y su mural “Vida” que aborda el tema de la falta de vivienda, encargado por el Museo de Arte e Historia de Lancaster en Lancaster, California. Su mural “The Dance of the Butterflies” fue seleccionado como uno de los 100 lugares más fotogénicos de Los Ángeles y uno de los nueve mejores murales de Los Ángeles por la revista ‘LA Magazine’, y está incluido en el recorrido oficial de la ciudad. “Las mujeres tienen un papel fundamental en la transformación cultural de Panamá. Pueden contribuir promoviendo la equidad de género, apoyando expresiones artísticas y liderando iniciativas que fomenten la inclusión y el empoderamiento”.

Mención honorifica: Giovanna Benedetti, escritora

Poeta, cuentista, dramaturga y ensayista. Ha ganado en seis ocasiones el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró, el más importante del país. También el Premio Internacional de Periodismo José Martí de Cuba, el premio Mihai Eminescu de Rumanía y el Premio Latinoamericano de Ensayo Histórico de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, Colombia. Estudió derecho y ciencias políticas con especialidades doctorales en derecho de la cultura y derecho de autor. Es miembro correspondiente de la Academia Panameña de la Lengua y fue directora general del Archivo Nacional de Panamá. Laboró como experta internacional en derecho de autor y derechos culturales para la Unesco, y como consultora internacional del Centro Regional para el Fomento del Libro de América Latina y el Caribe (Cerlalc). Su obra ha sido traducida a 15 idiomas. Su faceta de artista la complementa como pintora, dibujante, escultora y ceramista, pero llama la atención que también es abogada. Al ser consultada sobre esta mezcla de roles, Giovana Benedetti lo explica así: “Son diferentes variedades de mí misma unidas por la pasión que me lleva a descubrir lo desconocido a través del arte y la investigación intelectual. Mi especialidad jurídica son los derechos culturales, así es que no hay mucha distancia con la creación literaria”. Vive desde hace más de una década en San Lorenzo de El Escorial, Madrid, España. “A las mujeres que trabajamos los campos artísticos y culturales nos corresponde la función de crear percepciones estéticas que transmitan una visión armónica y vital de nuestro país en el mundo. Las mujeres somos “tejedoras de espíritu” por instinto y por sobrevivencia”.

DEPORTE

Marta Cox, futbolista panameña

Nació y creció en la comunidad de El Chorrillo, en Panamá, una localidad conocida como peligrosa en el país. Desde los seis años soñaba con convertirse en una futbolista profesional, idea que parecía imposible alcanzar. Como muchas otras mujeres atletas, Marta creció jugando fútbol con niños, destacando en cada uno de los equipos donde compitió. Pudo finalmente unirse a un equipo femenil a los 13 años, y un año después hizo su debut con la Selección Nacional Mayor de Panamá, siendo hoy una seleccionada clave. En julio de 2021 firmó contrato con el Club León, convirtiéndose en la primera futbolista extranjera en jugar en la Liga MX Femenil. Fue transferida y se convirtió en jugadora de las Tuzas del Pachuca. Actualmente juega para los Xolos. En 2022 la madre de Marta falleció, por lo que cada gol y victoria son dedicadas a su máxima motivación. Marcó un golazo de bicicleta, de fantasía, durante el partido clasificatorio a Copa del Mundo 2023 ‘versus’ Papua Nueva Guinea, siendo clave para conseguir el boleto a su primer Mundial. Marta ha abierto las puertas para las futbolistas jóvenes de Panamá que sueñan con lograr convertirse en jugadoras profesionales. “El liderazgo de una atleta femenina es muy importante dentro de cualquier disciplina, y en el deporte permite una mirada diversa, necesaria y enriquecedora. Hemos logrado espacios en los diferentes ámbitos de la sociedad. En el mundo deportivo, tanto nacional como internacional, son cada vez más mujeres las que destacan por su capacidad en diversas disciplinas, rompiendo limitaciones y estereotipos que tradicionalmente se les atribuía”.

Hillary A. Heron Soto, gimnasta olímpica

Hillary creció en el seno de una familia dedicada al deporte y conocedora de los beneficios que el mismo atribuye. Pasó su infancia experimentando en carne propia la adrenalina de las disciplinas, ya que su abuelo era Karl ‘Chico’ Heron, expelotero de la liga de béisbol Triple-A, y su padre trabajaba en las Major Leagues. Estuvo en clases de ‘ballet’, ‘tap’, ‘jazz’, tenis y natación y encontró su pasión por la gimnasia a los cuatro años. En la actualidad, Heron es conocida por participar en diferentes eventos como la Copa del Mundo de El Cairo, los Juegos Sudamericanos, los Juegos Bolivarianos, el Campeonato Centroamericano y el Campeonato Sudamericano Juvenil. Las competencias la han hecho merecedora de 10 medallas de bronce, seis de plata y tres de oro, demostrando su destreza en los cuatro aparatos que forman la gimnasia artística: el salto, la barra, la viga y el suelo. Esto la define como una gimnasta “all around”. Con tan solo 19 años participó en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística en el cual realizó una maniobra que solo había sido ejecutada por Simone Biles y que le significó una cuota nominal para los Juegos Olímpicos de París 2024. ” El deporte nos cambia la vida y nos enseña valores fundamentales, el trabajo en equipo, la autosuficiencia y la resiliencia. Nos mantiene con salud y nos permite crear liderazgo para poder inspirar a nuevas generaciones. Como mujer me gustaría motivar a todas las niñas a practicar el deporte que más les apasione y puedan gozar de todos los beneficios que nos brinda para transformar nuestra sociedad”.

Gianna Woodruff, atleta profesional de pista

Una destacada atleta panameña, ha grabado su nombre en la historia del atletismo mostrando una notable destreza en la desafiante disciplina de los 400 metros vallas. Nació el 18 de noviembre de 1993 en Los Ángeles, California, y se ha convertido en un faro de inspiración para los atletas aspirantes no solo en Panamá, sino también en América Latina y del sur. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Gianna Woodruff dejó una marca indeleble en el escenario mundial, asegurando el séptimo lugar en los competitivos 400 metros vallas. Su tenacidad, velocidad y habilidad estuvieron completamente en exhibición mientras sorteaba las vallas con gracia y determinación, obteniendo elogios por su excepcional actuación. Gianna Woodruff es la primera mujer panameña en clasificarse para una final olímpica en los 400 metros vallas. Al mismo tiempo, después de correr en la semifinal, clasificó para la carrera final con un tiempo de 54.22, lo que también la convirtió en la poseedora del récord sudamericano y un récord nacional para Panamá. También se convirtió en la primera panameña en clasificarse para las finales del Campeonato Mundial de Atletismo en Oregón en julio de 2022 en los 400 metros con vallas. Es la primera mujer panameña en ganar una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Chile, en noviembre de 2023, en su evento de 400 metros con vallas.” Ser voz de todas las mujeres panameñas, hablando por ellas y defendiéndolas. Motivando, inspirando, sirviendo y liderando con el ejemplo”.

Atheyna Bylon, boxeadora olímpica

La panameña tiene una larga trayectoria en el deporte. Su primera victoria en el boxeo fue en 2011 cuando obtuvo la medalla de oro por ser campeona interzona de la Policía Nacional, logro que repitió al año siguiente. El primer éxito internacional lo obtuvo en 2013 cuando ganó una medalla de oro y se convirtió en campeona de los Juegos Centroamericanos celebrados en San José, Costa Rica. Ese mismo año fue galardonada con otras dos medallas de oro en los Centroamericanos de Boxeo (Nicaragua) y la Copa Romana (Dominicana). Obtuvo una medalla de bronce en los Juegos Bolivarianos (Perú). Los siguientes años seguían prometiendo victorias para Bylon y desde 2014 hasta 2023 logró acumular alrededor de 17 medallas de oro, siete medallas de plata y tres de bronce. Ha representado a Panamá en competencias en Bolivia, Bulgaria, Chile, Corea, Costa Rica, El Salvador, España, México, Paraguay, Perú, Turquía y Venezuela. En 2016 participó en los Juegos Olímpicos organizados en Río de Janeiro, Brasil, donde quedó de novena posición. “Teniendo conciencia de la importancia de la equidad e igualdad que habla la carta magna en cuanto al sector, nosotras las mujeres debemos sentirnos valiosas e importantes en las actividades deportivas, tanto en su participación como en el desarrollo de los mismos. Al ser esta disciplina una fuente de valores para nuestras generaciones, no podemos solo mirar desde la barrera. Es entonces cuando tenemos el deber de intervenir en todo lo que este amerita y así poder transformar nuestro país”.

Edilia Camargo, atleta máster

En la vida, la activa octogenaria Edilia Camargo continúa afrontando nuevos retos. A su edad sigue siendo una destacada atleta: en julio del año pasado entró a la categoría Mujeres + 85 años. Su nombre a nivel internacional hace referencia al deporte, por su exitosa carrera como campeona en maratones y en el atletismo máster, donde ha dejado varios récords, medallista en múltiples ocasiones, colocando en alto el nombre de Panamá. Fuera de las canchas es doctora en filosofía, trabajó en la Unesco, ha sido escritora, poeta y actual miembro de la Secretaría Ejecutiva de la Red Continental de Personas Mayores de América Latina y el Caribe. Edilia creció en el corregimiento de Paja (hoy Nuevo Emperador), en Arraiján, Panamá Oeste, y fue declarada “Hija predilecta” de ese distrito, en ocasión de los 100 años de su fundación. Como atleta máster tiene seis medallas mundiales en disciplinas de fondo, 22 maratones de los cuales dos incluyeron medalla de bronce. Ganó dos medallas de plata en semimaratones, en Lyon, Francia, y Daegu, Corea del Sur. También obtuvo una medalla de plata por equipo en el Mundial Máster de Porto Alegre, Brasil. Posee la marca centroamericana en los 100 m pista (Guatemala 2019) y se le otorgó un reconocimiento a su carrera como atleta máster en Montecatini Terme, Italia.” Las mujeres panameñas tenemos una enorme responsabilidad desde el deporte, que es aprendizaje integral: cuerpo, mente, espíritu, de una cierta realidad perfeccionista. Romper las marcas vía metas de superación que se miden sin mirar sexo, edad, color de piel, condición social o económica”.

Mención honorífica: Joselyn Edwards, artista marcial

Es la primera atleta panameña en subirse al octágono de la UFC en Estados Unidos (la mayor empresa de artes marciales del mundo). Hizo su debut en 2021, donde además se alzó con la victoria. La destacada peleadora de artes marciales mixtas, de 28 años, inició su carrera como boxeadora en Panamá. Y aunque tuvo éxito en el boxeo, lo que realmente le llamaba la atención eran las artes marciales mixtas (MMA), donde incursionó a los 17 años. También practicó jiu-jitsu (es cinturón púrpura en jiu-jitsu brasileño). Su vida es un ejemplo del talento y la falta de oportunidades. En su caso, no encontraba academias en Panamá y pronto se convenció de que para triunfar debía salir de Panamá. Trabajó como fotógrafa para comprar su pasaje aéreo. Y gracias a la veeduría de un cazatalentos le llegó la oportunidad de ir a Estados Unidos a entrenar y competir. Pero Joselyn nunca olvida sus raíces. Siempre se muestra orgullosa de ser panameña y se presenta a sus peleas con la bandera del país. ” Estoy orgullosa de ser la única panameña en la UFC, la mayor organización de artes marciales mixtas del mundo. Quiero ser inspiración para otras chicas, y representar a mi país y a mi gente de Chepo y Colón”.

ABOGACÍA

Martita Cornejo, abogada

La panameña de 46 años se graduó de la Universidad de Panamá en 2002 con una licenciatura en derecho. Continuó sus estudios y obtuvo su maestría en derecho comercial en 2007. Cuenta con experiencia profesional en asesoría jurídica y corporativa de empresas financieras y entidades estatales. Ocupa actualmente el cargo de administradora empresarial y abogada corporativa. Es litigante en derecho civil y de protección al consumidor. Es socia de la firma Cornejo Robles y Asociados. También es una pequeña empresaria y dueña de la marca Marti Fina Pastelería. Es activista ambiental y está involucrada en proyectos de reforestación urbana. “Las mujeres y todos los que ejercemos la noble profesión del derecho debemos velar porque se cumpla con la participación ciudadana en las políticas y obras públicas. Sólo así veremos y alcanzaremos la justicia social y el progreso de tantas comunidades olvidadas en nuestro Panamá, las cuales sobreviven sin agua potable, servicios de salud y caminos que lleven educación de calidad y escuelas dignas. Adicionalmente debemos contar con obras que permitan el desarrollo de la producción agrícola; que no es más que el bienestar mínimo que merecemos todos los panameños”.

Alma Montenegro de Fletcher, abogada

Es la hija 13 de 20 hermanos. Pasó su infancia en el corregimiento de Pueblo Nuevo, en una familia numerosa donde el principio fundamental era que todos tenían que ir a la escuela. Realizó sus estudios primarios en la escuela República de Guatemala y ganó una beca para estudiar magisterio en la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, en Santiago de Veraguas, donde alcanzó su primera meta: tener el diploma de maestra de enseñanza primaria. En sus inicios en la docencia, impartió clases a sus hermanos menores y hasta a su propia madre (le enseñó a leer y escribir). Luego decidió estudiar derecho y ciencias políticas. Y de su generación fue la única mujer en conseguir el más alto índice académico. En su ejercicio profesional se ha caracterizado por defender los derechos humanos, sobre todo de las clases más necesitadas y humildes. Ha tenido una amplia trayectoria profesional, ocupando cargos importantes en el país. Fue la primera mujer panameña notaria y fiscal. La Dra. Fletcher fue electa jueza del Tribunal Administrativo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), durante el Trigésimo Tercer Período Ordinario de la Asamblea General, celebrado en Santiago de Chile, en junio de 2003, para el período (2004- 2009). Fue reelecta para un segundo mandato (2010-2015). “La mujer en Panamá todavía tiene pendiente su desarrollo. Tenemos los mismos derechos que los hombres. Y este siglo XXI se va a convertir en el siglo de las mujeres, para defender sus derechos y exigir esas condiciones que les permitan un mejor desenvolvimiento en la sociedad”.

Baloisa Marquínez, jueza

Es jueza tercera liquidadora de causas penales del Órgano Judicial de Panamá. Nació el 16 de abril de 1974, se graduó de abogada en la Universidad Latina y logró su idoneidad el 28 de agosto de 1997. Es conocida por su temple al administrar justicia. Ha estado a cargo de procesos complejos y de alto perfil en Panamá, como el caso New Business y el caso Odebrecht. Fue funcionaria judicial en Chiriquí y en Panamá estuvo a cargo del Juzgado Especial Adjunto al Juzgado XVII Penal, luego denominado Juzgado XVIII y actualmente Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales. Dentro de su faceta laboral también se desempeñó como instructora vocacional en el área de educación especial del Ministerio de Educación. La labor de la jueza Baloisa Marquínez ha sido reconocida por la Oficina de la ONU sobre Drogas y Crimen. El organismo le dedicó un tuit en su cuenta de X, donde comentó: “Las mujeres en el sistema de justicia penal pueden actuar como agentes de cambio, aportando diferentes perspectivas y experiencias y fortaleciendo los sistemas judiciales #MujeresEnLaJusticia”. ”La presencia de la mujer en la administración de justicia es de gran importancia porque garantiza a las partes transparencia y objetividad, teniendo como fundamento el principio de justicia y primacía de la ley, lo que nos permite estar en paz con Dios y nuestra conciencia”.

Lia Patricia Hernández, abogada digital

Es abogada en Panamá y España. Colegiada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Hizo estudios de máster en derecho de las nuevas tecnologías en la Universidad de Bologna, Italia. Directora de Legal IT, primera boutique legal especializada en Derecho Digital en Panamá y Co-fundadora del Instituto Panamericano de Derecho y Tecnología (Ipandetec), organización centroamericana de derechos digitales. Miembro de la Itech Law Association, Chair de International Association for Privacy Professional para Panamá y miembro del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos, con quien obtuvo premio de investigación de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Como abogada tiene más de diez años de experiencia en asesoramiento jurídico en materia de protección de datos, comercio electrónico, seguridad de la información y comunicación y derecho digital. Como consultor internacional presta asesoramiento a diversas empresas de tecnología y organizaciones en Latinoamérica, participando en proyectos de redacción de normas en la materia en diversos países, tales como El Salvador y Panamá. Dentro de su trayectoria se destaca la mentoría de emprendedores y organizaciones sin fines de lucro. Docente en universidades locales como la Universidad Latina de Panamá, Florida State University y la Universidad Carlos III de Madrid en España. Además, es colaboradora de diferentes medios de prensa nacionales e internacionales. “Las mujeres pueden transformar Panamá desde la abogacía, educando al cumplimiento de las normas de convivencia de la sociedad y dejando de normalizar conductas no éticas y morales”.

Guillermina Mc Donald, abogada

Mujer panameña, orgullosamente afrodescendiente. Es egresada de la Universidad de Panamá. Laboró en el Ministerio Público por 17 años y 11 meses, donde ocupó cargos de personera municipal, fiscal de Circuito, fiscal Anticorrupción de la República, además de haber fungido como Fiscal Superior en Coclé. Convencida de la importancia de una formación continua, se ha capacitado y mantenido a la vanguardia de los cambios legales y procesales dentro y fuera del territorio panameño, por lo que mantiene un postgrado en negociación, mediación y arbitraje, además de contar a la fecha con varios diplomados como en sistema penal acusatorio. Actualmente es socia fundadora (senior) de la firma Mc Donald & Asociados. Ha representado a Panamá en materia legal ante las Naciones Unidas, es miembro integral del Colegio Nacional de Abogados donde fue vicepresidenta y es presidenta del Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG). Adicionalmente, pertenece a la Sociedad Amigos del Museo Afroantillano de Panamá. Mantiene una trayectoria reconocida en el país donde se ha distinguido por su capacidad intelectual, seriedad y vasta experiencia en casos de alto, mediano, bajo perfil, así como casos sensitivos y de alta complejidad. “Las mujeres hemos transformado y continuamos transformando de manera positiva nuestro país desde la abogacía, con ética al ejercer la profesión, mostramos respeto y confianza a la ciudadanía. También servimos de inspiración para la juventud, impulsando leyes útiles, a través de diputados. Igualmente, siendo estudiosa de las normas, opinamos en torno a la aplicación o violaciones de estas”.

Mención honorífica: Olga de Obaldía, abogada

Es egresada de la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) donde estudió leyes y ciencias políticas desde 1982 hasta 1988. Sus estudios también incluyen 13 créditos en cursos de derecho internacional (1988 – 1989) en Northwestern University, un certificado en gestión de recaudación de fondos del Indiana University Lilly Family School of Philanthropy (2005 – 2008) y distintos diplomados en derechos humanos, creación literaria e inglés. Fue gerente de proyectos en Fundación Ciudad del Saber entre 2005 y 2008. Fue columnista de temas de actualidad en un medio impreso panameño por dos años (enero 2013 – 2015). Regresando a su alma mater, fue coordinadora del Fondo Patrimonial desde enero de 2015 hasta abril de 2017 y se encargó del desarrollo institucional, consecución de donaciones, relaciones institucionales, campañas de comunicación y publicaciones. Desde 2017 hasta la actualidad ha tomado el rol como directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, una organización sin fines de lucro dedicada a promover el desarrollo y ejercicio de los derechos ciudadanos. Entre 2013 y 2017 colaboró como voluntaria de comisión de contenido en la Fundación Democracia y Libertad y de igual manera fue miembro del Comité Central de la Cruz Roja Panameña. “La abogacía ejercida con integridad y ética es esencial a una sociedad funcional y al bien común. Igualmente, el desarrollo del sector social, la sostenibilidad y la participación ciudadana tienen el potencial transformador de generar una democracia participativa e inclusiva que sirva a todos en el país”.

DESARROLLO SOSTENIBLE

Raisa Banfield, arquitecta

Egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá en 1993, realizó estudios superiores de Administración de Empresas en el Centro de Estudios Superiores de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas en 1994. Obtuvo una maestría en diseño de paisaje en la Escuela de Arquitectura y Diseño para América Latina y El Caribe, Isthmus. Durante 15 años se dedicó a la práctica del diseño arquitectónico y la construcción, fundando la firma: Estudio RGB, S.A. Posteriormente, con la reversión del Canal de Panamá y su patrimonio natural e histórico, se involucró en la defensa ambiental y urbana, iniciando la formalización de procesos de participación ciudadana desde el activismo social. Co funda y dirige el Centro de Incidencia Ambiental-CIAM, orientado a la defensa del ambiente y participación ciudadana, y posteriormente funda y dirige hasta la fecha la Fundación Panamá Sostenible, con el objetivo de promover prácticas y articular proyectos enfocados en la sostenibilidad de un desarrollo orientado a la protección de la naturaleza. Ha dictado diversas conferencias a nivel nacional e internacional y representado a la ciudad y al país en varios foros para exponer casos de estudio y modelos implementados en materia de desarrollo y gestión territorial. Además, ha escrito gran cantidad de artículos para revistas especializadas y para columnas de prensa en Panamá. Fue seleccionada en octubre 2018 como una de los “Top 5 Urban Visionaries” de LatAm, por la Revista Quarteley Urban Visionaries. “El aporte de la mujer al desarrollo sostenible inicia con nuestra participación en la toma de decisiones; nuestro sentido de compromiso y de pertenencia con las causas en las que nos involucramos, generan cambios en los procesos y ayudan a mejorar la vida de quienes nos rodean, eso es parte del camino a la sostenibilidad”.

Milagro Suira, activista social

Nació y creció en la cordillera de Boquerón, una pequeña comunidad en las faldas del volcán Barú, provincia de Chiriquí. Desde que estaba en la escuela se cuestionaba por qué sus compañeros y ella tenían menos recursos. Incluso debían compartir maestra con otros grados. También se preguntaba por qué no hacían experimentos científicos como veía en la televisión. En 2017 empezó como activista para el Fondo de población de las Naciones Unidas (UNFPA). Luego participó de procesos de consulta con ONU Mujeres. En el 2020 fundó su grupo juvenil Coneyso (@coneyso9) donde promueve la reducción de la desigualdad educativa y digital en zonas rurales, con proyectos como talleres de orientación STEM, cursos de desarrollo de aplicaciones móviles con App Inventor. Con este proyecto obtuvo una mención honorífica “Sello ODS” en transformación digital por el Ministerio de Desarrollo Social. Desde 2021 formó parte de Generation Connect Americas, un selecto grupo de jóvenes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas, donde obtuvo el reconocimiento de “Gender Championship” en 2022. Ha representado al grupo en diferentes misiones en zonas rurales de países como: Ruanda, Zimbabue y Argentina. ” Las mujeres pueden transformar a Panamá desde el desarrollo sostenible al impulsar la igualdad de género, la educación inclusiva, el acceso a oportunidades económicas y la participación en la toma de decisiones, para un futuro más equitativo y sostenible

Zenia Vásquez, ambientalista

Es considerada una de las mujeres más influyentes de habla hispana. Nació en el campo, en una zona de pobreza extrema y creció en diversas zonas rojas de la capital, sin su familia biológica, por lo que desde temprano experimentó violencia y abusos , algunos inimaginables... Sin embargo, transformó estas experiencias dolorosas en algo positivo, con su Fundación Yo te creo, que trabaja en la prevención de la violencia y abuso sexual en la niñez y adolescencia. Para la revista Forbes es una “líder inquebrantable”, para los medios de comunicación es “Gente que Inspira”, “Mujer de Éxito”, “la dama de hierro”, “inspiración sin límites”, y “reina de corazones” en redes sociales. Creadora de iniciativas como: Solo el amor es real, Buena vibra, Pequeñas almitas, Círculo de viudas, Premios al Altruismo, Encuentro por la Niñez y Adolescencia de Panamá, Gala Yo Te Creo, Carrera Caminata José Ramón Palacios, Creotin, y Héroes altruistas (movimiento que apoya y brinda asistencia a personas en situación de vulnerabilidad). Es también rescatista, ambientalista, activista, filántropa, autora bestseller, y “aprendiz de todo”, como ella misma expresa. Es la primera mujer en ocupar todos los altos cargos en los que se ha desempeñado por más de dos décadas. Mamá de Isabella Sofía y Sara Camila Palacios Vásquez, a quienes considera su universo entero. “Podemos transformar Panamá desde el Desarrollo Sostenible con pequeñas acciones en nuestro día a día, siendo inspiración (y acción) en nuestro hogar, trabajo y entorno. El cambio que queremos ver en Panamá y el mundo ¡comienza en nosotras! No subestimemos nuestras pequeñas acciones, ya que, siendo repetitivas, lograremos obtener valiosos resultados”.

Mirei Endara, bioquímica

Fue la primera ministra de Ambiente de Panamá (2014-2017) y la primera administradora general de la Autoridad Nacional del Ambiente (1994-1999), liderando en ambas ocasiones importantes procesos de transformación institucional. Actualmente preside la Asociación Marea Verde, una organización que lucha contra la contaminación por desechos en ríos y mares, y la Fundación Smithsonian, una organización sin fines de lucro que apoya el trabajo del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) en Panamá. Mirei es una ‘fellow’ de la clase inaugural (2005) y primera directora ejecutiva de la Fundación CALI (Central America Leadership Initiative), el brazo centroamericano de la Red Global de Líderes del Aspen Institute. Fue galardonada con el Premio McNulty 2023 asociado a esta red. Es miembro del comité asesor internacional del National Audubon Society, miembro del Biomuseo, de la Asociación de directoras de Panamá y del capítulo local del International Women’s Forum. Tiene una Maestría en manejo de recursos naturales de la Escuela de Ambiente de la Universidad de Yale. Está casada con Miguel Heras y tiene dos hijos: Miguel y Sofía. ” Las mujeres somos la mitad de la población y cada día estamos más involucradas en la economía nacional. Las mujeres tendemos a priorizar no solo el bienestar económico de nuestras familias, sino también garantizar un ambiente sano y un entorno seguro. Este anhelo de mejorar las condiciones de nuestros hogares y comunidades hacen que las mujeres seamos medulares en el camino a un Panamá sostenible”

Ilya Espino de Marotta, subadministradora y oficial de sostenibilidad del Canal de Panamá

La ingeniera asumió el cargo como subadministradora del Canal de Panamá el 1 de enero de 2020, haciendo historia al ser la primera mujer en ocupar el puesto. Comenzó su carrera en eI CanaI en 1985; en ese entonces era la única ingeniera en el astillero. Cuenta con más de 30 años de experiencia ocupando puestos de liderazgo tales como vicepresidenta ejecutiva de Ingeniería durante el Programa de Ampliación del Canal de Panamá, y posteriormente, vicepresidenta de Operaciones. En cuanto a su formación obtuvo una licenciatura en ingeniería marina de la Universidad de Texas A&M (Estados Unidos), y una maestría en Ingeniería Económica de la Universidad Santa María la Antigua (Panamá). Además, posee una certificación de gerente de proyectos del Project Management Institute (PMI). Desde febrero del 2024, la subadministradora Marotta fue designada como oficial de sostenibilidad, primera figura de esta naturaleza en el Canal de Panamá. A lo largo de su carrera profesional, la ingeniera Marotta ha recibido varios reconocimientos por parte de diferentes organizaciones. “El desarrollo sostenible desempeña un papel vital en la sociedad de hoy. Las circunstancias mundiales demuestran que los recursos naturales son finitos y debemos asegurarlos promoviendo prácticas y políticas que fomenten la igualdad de género, la inclusión social y económica, y la protección del ambiente para las presentes y futuras generaciones. No podemos hablar de progreso, en cualquier ámbito, si no respetamos el valor de todos los actores involucrados en el desarrollo sostenible: ambiente, organizaciones, economía, Estado y sociedad”.

Mención honorífica: Estela Villa-Real, comunicadora social

Posee 38 años de trayectoria en la televisión panameña, ocupando cargos como presentadora, productora de proyectos especiales, directora de noticias y gerente de Mercadeo en televisión abierta. Tiene una licenciatura en ciencias de la comunicación social (USMA), un postgrado en administración estratégica y una maestría en administración de empresas con énfasis en mercadeo (ULACIT). Es especialista en comunicación estratégica y Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Tiene experiencia en diseño y ejecución de estrategias de Responsabilidad Social, se ha involucrado en programas de voluntariado, comunicación interna, imagen y reputación corporativa. “Las mujeres seguimos demostrando nuestras capacidades con hechos, no con palabras. En el campo del desarrollo sostenible y la RSE contamos con casos muy exitosos de profesionales que han marcado hitos en áreas vinculadas a la educación, derechos humanos, ambiente, gobernanza, políticas públicas, niñez y adolescencia, entre otros. Estamos abriendo sendas en un campo con muchas tareas por hacer y seguiremos alcanzando triunfos con perseverancia, disciplina, preparación y esmero”.

CONTENT CREATOR

Vianca Vaughan, creadora de contenido

Nació en la provincia de Colón y realizó estudios universitarios en administración de empresas. Se ha desempeñado en diferentes posiciones en el rubro. Desde el año 2013 ejerció como gerente de mercadeo para una compañía local, desarrolló estrategias para impulsar y comercializar marcas de maquillaje, ropa para damas y caballeros, accesorios, entre otros. Como sucedió en la vida de muchas mujeres, para Vianca todo cambió al llegar la pandemia en el año 2020, ya que la empresa donde laboraba cerró operaciones. Fue entonces que empezó a hacer contenido para redes sociales como una manera de distraerse y entretener a sus seguidores, pues no era mucho lo que podían hacer. Enseñar cómo se limpian ciertas cosas, con qué frecuencia, cómo cocinar algo que hacemos siempre dando un toque diferente. Se convirtió poco a poco en una reinvención para ella. Actualmente es conocida como “La Tía Vianca”. Aprendió a grabar, editar y locutar videos con la ayuda de su hija. Poco a poco con trabajo y dedicación, fueron apareciendo marcas y tiendas interesadas en promocionarse en sus redes sociales y desde allí dar a conocer sus productos o servicios. Sin pensarlo, así fue como nació su nueva profesión de creadora de contenidos. Esto le apasiona muchísimo, la sustenta económicamente y le ha brindado grandes oportunidades. ”Las redes sociales son poderosas, su alcance es inimaginable y traspasa fronteras. Bien empleadas son un canal para educar, enseñar y aportar conocimiento de valor. Con que inspires de manera positiva así sea a una sola persona, estarás haciendo una diferencia”.

Thatiana Pretelt, escritora

Mercadóloga, autora de novelas de ficción histórica, creadora del proyecto educativo: “La espía de historias”, guionista de las miniseries digitales: “En busca de la muralla de la ciudad”, “La espía de historias” y “La bandera”. Thatiana Pretelt es una escritora panameña dedicada a brindar valor y curiosidad a la historia del país. En su iniciativa educativa, el personaje principal es una mujer del siglo XIX que viaja en el tiempo y escudriña la historia de Panamá y el mundo. Pretelt, a través de una narrativa amena, siembra el interés por investigar y saber más. Su trabajo no solo se ve plasmado en medios impresos, sino que acude a lo digital para alcanzar una mayor audiencia. Sus redes ofrecen contenido educativo con una investigación detallada sobre la historia de Panamá y el mundo. Cuenta con videos animados como parte de su recurso para atrapar la atención de los niños y así enseñar sobre las curiosidades del país y el mundo que quizá no muchos conocen. “Como creadora de contenido educativo, mi papel en la sociedad es el de ser una facilitadora para conocer la historia de Panamá. A través de mi contenido, busco informar, inspirar y motivar a las personas, proporcionándoles conocimientos sobre la identidad de su país y el mundo. Contribuyo a la difusión de información relevante que tal vez muchas personas no conocen. Mi objetivo es impactar positivamente a mi audiencia y contribuir al desarrollo de una sociedad más educada e informada.”

Elena Llorach, productora de televisión con énfasis en folklore aplicado

Hija meritoria de La Villa de Los Santos y egresada de la Universidad Santa María La Antigua (USMA), recibió su título de licenciatura en ciencias de la comunicación social en grado “Cum Laude” con el trabajo de graduación “Análisis descriptivo y cualitativo de las danzas del Corpus Christi en La Villa de Los Santos”. Folklorista y productora de televisión con énfasis en folklore aplicado de programa como “Hecho en Panamá”, “A lo panameño”, “Semilla de cantores”, y “Cuna de acordeones”. Fungió como directora nacional de las artes del Instituto Nacional de Cultura, ahora Ministerio de Cultura. En 2018 lanzó su proyecto personal para redes sociales “Los tipi tips por Elena Llorach” y aportó datos folklóricos transmitidos de generación en generación y recabados durante años de investigación. Su trayectoria televisiva y marca personal la llevaron a ser nominada en 2020 y 2023 en los premios “Panamá en positivo” en las categorías de arte y cultura y medio digital, respectivamente. En 2021 recibió el galardón “Premio Victoria” en la categoría “Influencer destacada” otorgado por la escuela de comunicación social de la USMA. ” Soy fiel creyente en la nobleza e impacto positivo que genera la cultura en la sociedad, y aún más, en la faceta folklórica. Si a eso sumamos la inmediatez y dinamismo de las redes sociales, las mujeres podemos contribuir con docencia a la promoción y refuerzo de nuestra idiosincrasia, orgullo nacional y sentido de pertenencia. Y es que... ¡nadie ama lo que no conoce! Y para trabajar por el bien de nuestro país, es necesario conocerlo y amarlo”.

Meli Alemán, coach

Melinda Alemán, más conocida en redes como Meli Coach, es especialista en conductas y hábitos saludables. Con más de 20 años de experiencia en la industria del ‘fitness’, se especializa en potenciar cada área de la vida para lograr un bienestar integral. Nació en Panamá, tiene 44 años, está casada con John Albritton desde hace 15 años y tienen tres hijos: Alexandra (21), Jacob (11) y Sarah (9). Su formación académica incluye una licenciatura en banca y finanzas, otra licenciatura en teología bíblica, y diversos diplomados en nutrición deportiva, inteligencia emocional, relaciones de pareja y consejería. Además, tiene certificaciones como ‘coach’, mentora y conferencista del equipo de John Maxwell. Como oradora, ha sido invitada a eventos como el Comspa (Comunicadores Sociales de Panamá), la Semana de Emprendimiento de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y otros eventos importantes. Su trayectoria ha sido reconocida con varios premios, incluyendo el Premio de Ventas Regional (Latinoamérica) por más de 10 años consecutivos en marcas como Life Fitness y Octane Fitness. Con su lema #yonotepuedoexplicar animó a tomar decisiones que transformen la vida espiritual, emocional y física, construyendo resultados permanentes para experimentar la plenitud “. ” Creo fervientemente en el poder transformador de las mujeres en la creación de contenido. Tienen la capacidad única para inspirar, conectar y generar impacto a través de sus creaciones. Como ‘coach’, mi objetivo es ayudarte a desbloquear todo tu potencial creativo y convertir tus ideas en realidad”.

Camila Aybar, creadora de contenido

Una joven apasionada de la sostenibilidad ambiental es ecoactivista digital en redes sociales con un alcance mensual de más de 1,5 millones de personas. Tiene una amplia experiencia laboral en el sector del medio ambiente y gestión de proyectos socioculturales. Actualmente es emprendedora digital y les enseña a profesionales soñadores a convertirse en activistas digitales y utilizar las redes sociales como megáfono de sus pasiones y causas preferidas. Reconocimientos: 2019: Becaria del programa latinoamericano Voces que Inspiran, organizado por Voces Vitales y Procter and Gamble. 2020: Seleccionada como una de los 120 futuros líderes de Iberoamérica. 2022: Seleccionada como una de los 25 Creadores del Mañana de TikTok Latinoamérica. 2022: Nominada a categoría “Juventud en Positivo” de Premios Panamá en Positivo. 2023: Nominada a categoría “Influencer con Causa” de Oye Mujer, Telemetro 2023: TV Host de “Planeta Activo”, un segmento semanal de Oye TV. 2023: Militancia anti-minera reconocida a nivel nacional “Las mujeres tienen un poder increíble para transformar nuestro país a través de las redes sociales, al convertirse en agentes de cambio y liderazgo. Al utilizar plataformas digitales para compartir sus experiencias, conocimientos y perspectivas únicas, tenemos la capacidad de inspirar a otras mujeres a encontrar su voz, su mirada, a luchar por sus derechos y a impulsar cambios significativos en la sociedad”.

Mención honorífica: Ana Lucía Herrera, gestaltista

La creadora de contenido es terapeuta Gestalt, un tipo de psicología moderna que se centra en dar explicaciones sobre la manera en la que el ser humano percibe las cosas que ocurren a su alrededor y así toma decisiones a partir de las “formas” que crea. A través de videos e imágenes en su cuenta de Instagram, comparte su vida y presenta escenarios con lecciones para crecer personalmente. Crea personajes para transmitir sus mensajes como “La Diva Budista”. “Por medio de las redes sociales invito, desde la parodia, y a veces desde el mismísimo sarcasmo, a un despertar de la conciencia. Comparto con quien le interese, a recordar su testigo interior y a conectar con la vida. Me enfoco más en la transformación personal y humana del individuo”.