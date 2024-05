‘La moda es arte y una expresión del alma’

La diseñadora española compartió sobre sus pasiones, cómo logra inspirarse para sus colecciones, los logros y enseñanzas que ha tenido a lo largo del camino, su proceso para crear vestidos de novia y sus sueños para el futuro

Pilar Sáinz es arte, cultura y una vida de mil anécdotas. Desde Madrid conversó con revista MÍA a través de una llamada de Zoom. Pero las entrevistas con la diseñadora no son como cualquier otra. A pesar de existir una lista de preguntas, ella toma la batuta con gracia, delicadeza y un tono cómico. Empieza con un saludo cálido y compartiendo sobre el frío que aún se vive en la ciudad madrileña a pesar de estar en el mes de mayo, temporada que supondría el inicio de la primavera en aquel lado del mundo. Su torso se viste de un ‘vest’ y una camisa manga larga y en su nariz se posan unas gafas amarillas. A Pilar no la representa la vestimenta que la acompaña, sino las palabras que enuncia desde que arranca la entrevista. Su infancia se formó de modistas, telas, costuras y las mejoras lecciones de moda compartidas por su madre y su tía, mujeres que vio trabajar y sacar a su familia adelante por muchos años. Aunque la moda es protagonista de los días de la española, hay otras artes que encienden una llama distinta en la vida de Pilar y que la han formado no solo desde su ‘atelier’ sino desde lo más profundo de su ser. Comenzó su vida como diseñadora en 1998 e inició su internalización en Panamá en 2012, lo que le permitió darse a conocer en el resto de la región como una mente brillante para los vestidos de novia. Poco a poco creció, no solo para el nicho, sino permitiéndose crear atuendos para diferentes ocasiones y definiendo los diferentes gustos de sus clientes. “Para mí, lo más importante es dejar a las personas felices con la moda que creo para ellas”, compartió. La diseñadora contó al medio sobre sus inicios, lo que la moda le ha aportado a su vida, la dualidad de nacionalidades entre Panamá y España, y mucho más.

¿Cómo son los días de Pilar Sáinz?

Desde la pandemia me paso la vida entre Panamá y Madrid e incluso hice una colección bajo ese concepto. Es algo que hasta ahora me resulta loco porque son dos culturas y formas de vida distintas. Por un lado me encanta y por otro lado tengo este dilema de pensar en dónde pertenezco realmente. Mis días dependen de eso: de donde me encuentre en el momento. Madrugo mucho, llevo a mi hijo a la escuela y paso el resto de las horas trabajando. Con esto del teletrabajo he tenido la posibilidad de trabajar entre Panamá y Madrid sin moverme de casa. Durante las mañanas me dedico a la capital española y en las noches me dedico a Panamá. Y bueno también con el ‘atelier’ en Madrid atiendo clientes; estoy entre las modistas y veo las redes.

Mencionó la dualidad de nacionalidades. ¿Qué tiene de Panamá y qué de Madrid?

Al llegar a Panamá en 2012 tenía una mentalidad muy europea. En ese lado del mundo la gente viste con tonos muy sobrios, como el ‘camel’, crema y diferentes acentos de blanco. En Latinoamérica evidencié una explosión de colores que al principio me hacía sentir un poco desordenada y dudar de quién era. Al momento que fui incorporando esa nueva paleta en mi vestimenta, me di cuenta de que se trata de abrir tu mente a un mundo y perspectivas nuevas que no conocía. Panamá me ha permitido tropicalizar mi marca.

Entiendo que su infancia fue rodeada de telas y costuras y eso quizás influyó en quien es ahora. ¿Qué recuerdos tiene de aquellos momentos?

En aquella época, en España, era muy normal tener una modista en casa que te hiciera la ropa y crecí viendo eso. Estaba muy chiquita cuando mis padres se separaron y en ese momento mi madre, quien siempre amó la moda, empezó un negocio de moda con su hermana en el barrio de Salamanca,en Madrid. A mis 10 años comencé a rodearme de proveedores, telas, y el negocio como tal, y pude ver como eso nos sacó adelante a mi hermano y a mí. Mi infancia se definió por el mundo de la moda y lo que este comprendía. Unos años después empecé a asistir a las ferias en Londres, París, y otros sitios y a nutrirme de lo que mi madre y mi tía me enseñaban. Eso también me ayudó a definir mi estilo y fue en 1998 que decidí montar mi propia marca.

¿Que la inspira a diseñar?

Todos los días y en cualquier momento surgen ideas sin importar lo que esté haciendo. Se trata de mantenerse alerta para cuando toque hacer una colección, ya cuento con las herramientas para armarla. A mi madre y a mí siempre nos ha gustado mucho la filosofía y la psicología, y suelo inspirarme de eso. Me gusta la idea de que mi trabajo tenga una intención de cambiar al mundo o hacer algo distinto. Sabemos que la moda es la segunda industria más contaminante del planeta y tengo eso presente a la hora de trabajar para aportar mi grano de arena.

¿Cómo han cambiado las tendencias en cuanto a trajes de novia?

Aunque siempre existen tendencias, no me gusta guiarme de ellas. La moda es la expresión de una persona. Las novias han llevado una evolución bastante amplia. Lo que he notado es que priorizan la autenticidad y que sus vestidos reflejen esa personalidad que las caracteriza. Las novias europeas suelen utilizar vestidos sencillos, pero sofisticados. Les interesan los cortes, la silueta, una buena tela y quizás un bordado pequeño. En Latinoamérica y otros lugares del mundo, el brillo y las piedras son muy importantes.

Vive entre España y Panamá. ¿Es de mezclar sus estilos o se manejan por separado?

Es una fortaleza y una belleza poder integrar diferentes estilos y eso me ha generado curiosidad por investigar el valor artesanal que cada país tiene para ofrecer y poder valorarlo.

Al momento de diseñar, ¿existen reglas para las novias o clientes?

Es importante escuchar a la persona y con base en eso crear algo donde tú puedas incluir tus ideas, pero siempre pensando en la felicidad del cliente.

Y cuando no diseña, ¿qué hace?

Estoy con mis perros o en mis viajes. También colaboro con el grupo Condé Nast que es un grupo editorial muy influyente y es parte de mi vida. Pero lo que más me gusta es estar con mi familia. Podemos decir que los vestidos de novia cuentan historias de amor. ¿Cuál es su gran amor? Te diría que a mí me encanta la vida, la psicología, las personas y el trato con ellas. Gozo las conversaciones profundas con una amiga. Me gusta tener los pies en la tierra.

Ha expresado que no se sentía del todo atraída por la moda. Entiendo que estudió arte dramático, filosofía y literatura. ¿Qué aprendió de ello?

Las artes me enseñaron a perseverar. Al empezar, veía la moda como algo superficial lo cual es un cliché que tiene la gente, pero es todo lo contrario. La moda es arte y una expresión del alma. Es lo que nos define y es muy importante.

El sector además es una oportunidad para crear puestos de trabajo y genera cadena de valor. Ahora sí que abrazo la moda, pero siempre desde este punto de vista psicológico. Sueño con diseñar y crear ropa que haga felices a las personas y así ofrecer un poco de alegría en un mundo tan caótico.

¿Qué le han enseñado Panamá y España a Pilar como diseñadora?

Panamá me ha enseñado sobre la paciencia. Le he cogido el gusto a esto de ser paciente, no estar corriendo de un lado a otro y dedicarme a ser más humana y vivir el momento. De España admiro la preparación y ganas de trabajar lo cual me ha hecho crecer.

Si no fuese diseñadora, ¿qué haría?

Siempre digo que sería mil cosas, pero luego no defino qué, así que al final debe ser el diseño y ya (risas). Me gusta mucho el tema espiritual y psicológico y quizás viajaría más a realizar retiros de yoga y me dedicaría a la meditación, las energías; eso me gusta.

La moda crea y rompe tendencias. ¿Podemos decir que se trata de una rebeldía o es más bien una forma de expresión distinta que debe respetarse?